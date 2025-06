Ieri sera, per la prima volta nella sua carriera, Elodie si è esibita allo stadio San Siro con un concerto evento. La cantante ha così infiammato Milano ma sui social scoppia la polemica legata al mancato sold out. Ecco cosa sta accadendo.

Polemica su Elodie dopo il concerto a San Siro

Elodie ce l’ha fatta e ieri sera ha conquistato San Siro. Dopo oltre un anno di attesa, finalmente la cantante di Mi ami mi odi ha dato il via al suo primo tour di stadi, che oltre a toccare Milano tra pochi giorni arriverà anche al Maradona di Napoli. In quasi due ore e mezza di spettacolo l’artista romana non si è mai risparmiata e ha offerto al suo pubblico uno show di qualità, capace di reggere il paragone con le più grandi pop star internazionali.

Sul palco la Di Patrizi ha presentato non solo i brani del suo ultimo album, ma anche tutti i più grandi successi. Non sono mancati anche importanti temi nel corso dei quattro atti in cui è diviso il concerto. La cantante ha infatti fatto portato in scena numerosi riferimenti all’inclusività e al mondo LGBTQ+, ha mostrato la bandiera della Palestina e ha celebrato l’emancipazione e l’amore in ogni sua forma. Sei i cambi d’abito e tre invece gli ospiti d’onore: Achille Lauro, Gianna Nannini e Gaia. Insomma uno spettacolo di tutto rispetto, tuttavia in queste ore sui social non sono mancati i commenti delle malelingue.

Numerosi utenti infatti hanno dato il via a una nuova polemica e stanno contestando ad Elodie il mancato sold out a San Siro. Ma cosa è accaduto veramente? Nei giorni scorsi a far discutere erano stati alcuni biglietti venduti last minute alla cifra di 10 euro. Ciò nonostante però il pienone c’è stato e, come riportano gli organizzatori, sono stati in 45mila gli spettatori arrivati all’interno dello stadio milanese.

Si tratta dunque di un numero impressionante ed importante. Pur non essendoci stato il sold out, la Di Patrizi ha portato a casa un risultato sbalorditivo e di certo la serata di ieri la ricorderà per tutta la vita.