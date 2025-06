In queste ore Ilaria Galassi ha rilasciato una nuova intervista. Nel corso della chiacchierata però l’ex volto di Non è la Rai ha lanciato frecciate non sono al Grande Fratello ma anche ad Alfonso Signorini. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

Le parole di Ilaria Galassi

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Ilaria Galassi. L’ex volto di Non è la Rai è stata infatti ospite del programma radiofonico Non succederà più e nel corso della chiacchierata ha naturalmente rivissuto il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello. Tuttavia la showgirl ha voluto togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa e ha così lanciato alcune frecciate al reality show in onda su Canale 5. Queste le dichiarazioni di Ilaria, riportate da Isa&Chia:

“Sono cambiate troppe cose, anche le regole hanno cambiato: chi esce, chi entra, non è stato giusto. Non è stato un Grande Fratello leale, mi dispiace dirlo però è stato così. Hanno dato troppa importanza ai follower, quando l’importanza siamo noi, con le nostre personalità. Il fatto di entrare ed uscire non è giusto, oppure me lo dici prima quando firmo il contratto e io accetto o meno. […] Se ci sono state delle preferenze? Sì, per alcuni concorrenti. A chi mi riferisco? Non parlo, non mi piace fare nomi”.

Ma non è finita qui. Ilaria Galassi ha infatti lanciato una provocazione anche ad Alfonso Signorini. Come in molti sapranno, a breve la showgirl si sposerà e quando le è stato chiesto se inviterà il conduttore al suo matrimonio ha così risposto:

“Secondo me non verrebbe perché io sono stata un po’ nell’ombra, non ho fatto tanto programma. Forse le persone vengono valutate per questo, non per altro. Secondo me non verrebbe mai, io ci provo ad invitarlo. Non l’ho più sentito perché lui credeva nei suoi preferiti”.