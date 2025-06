Gli esami di Maturità si avvicinano e quest’anno a conseguire il diploma saranno anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e del web. Tra i maturandi ci sono anche Nicolò Filippucci e Chanel Totti.

Nicolò Filippucci e Chanel Totti si diplomano

Anche quest’anno scolastico volge al termine, tuttavia per alcuni studenti sta per arrivare la prova più temuta: l’esame di Maturità. Migliaia di giovani ragazzi infatti stanno per conseguire l’atteso diploma, che metterà un punto a un capitolo importante. Non tutti sanno però che a breve a sostenere questa sfida saranno anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e del web. Il primo nome? Nientemeno che Nicolò Filippucci. Il giovane artista, concorrente dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di non mettere in pausa gli studi, nonostante la sua vocazione per il canto, e tra pochi giorni dunque si diplomerà al Liceo Scientifico. Ma non è finita qui.

A conseguire il diploma solo pochi giorni fa è stata anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La neo 18enne ha studiato presso una scuola americana e ha appena terminato il suo percorso accademico. Anche Andrea Arru sta per sostenere la Maturità. Il giovane attore, che abbiamo visto in Di4ri, Il ragazzo dai pantaloni rosa e in Diabolik – Chi sei?, si diplomerà al Liceo Scientifico – Sportivo.

Discorso diverso invece per Sarah Toscano. A differenza di Nicolò Filippucci infatti la vincitrice di Amici 23 non ha ancora sostenuto gli esami di Maturità e con ogni probabilità prenderà il diploma il prossimo anno. Come ha rivelato lei stessa in una recente intervista a La Repubblica, attualmente la cantante sta studiando da privatista. In merito Sarah ha affermato: “Sono in pausa: ad Amici non c’era la possibilità di portarla avanti, mi manca solo il quinto, che sto rimandando da due anni a causa degli impegni di lavoro; a breve lo recupero come privatista, prenderò la maturità”.

Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che sosteranno la Maturità.