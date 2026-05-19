Elodie e Franceska Nuredini sono al centro dell’attenzione social per il loro recente viaggio in Giappone, diventato il nuovo sfondo della loro crescente complicità. Tra foto condivise, momenti intimi e uno scatto di un bacio particolarmente discusso, la vacanza si è trasformata in un racconto pubblico che sembra confermare in modo sempre più evidente il legame tra le due.

Tra templi, kimono e manga: il Giappone come scenografia di un viaggio immersivo

Elodie e Franceska Nuredini stanno vivendo un’esperienza in Giappone che stanno condividendo passo dopo passo sui social, trasformando la loro vacanza in un racconto visivo molto seguito. Tra antichi templi immersi nella quiete, la raffinatezza dei kimono indossati durante la cerimonia del tè e le atmosfere moderne dei quartieri dedicati ai manga, le due appaiono pienamente integrate nello spirito del Paese. Non mancano momenti più leggeri e giocosi, come gli scatti con travestimenti ispirati all’immaginario manga, accanto a scene di quotidianità fatta di sushi condiviso e soggiorni rilassanti in un ryokan circondato dal verde, tipica locanda tradizionale giapponese pensata per il riposo e la meditazione, in un equilibrio continuo tra estetica, scoperta e vita quotidiana che rende il viaggio ancora più narrativo e immersivo.

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Indizi, dediche e una complicità sempre più evidente tra Elodie e Franceska

Prima ancora del viaggio, la relazione tra la cantante e la ballerina si era già lasciata intuire attraverso una serie di segnali discreti ma costanti. In occasione dei 36 anni di Elodie, Franceska aveva condiviso una foto in bianco e nero con un gesto intimo e un piccolo cuore, una dedica silenziosa ma significativa in una fase personale delicata per la cantante dopo l’addio ad Andrea Iannone. Non è stato l’unico episodio: per i 24 anni di Franceska, le due avevano scelto una cena raccolta e privata, sempre insieme. Nel tempo sono arrivate anche apparizioni pubbliche, come quelle sul Lago di Como con Diletta Leotta, e la parentesi a Ibiza, dove un commento diretto — “Amore mio” — aveva acceso ulteriormente l’attenzione. I dodici anni di differenza sembrano così perdere peso di fronte a una sintonia sempre più evidente, costruita lontano dalle dichiarazioni ufficiali ma resa visibile dai gesti.

Elodie e Franceska, scatta il bacio in Giappone: amore ufficiale

Dopo la fine del tour, Elodie ha scelto il Giappone come meta per una pausa di relax, portando con sé Franceska, ormai presenza stabile nella sua quotidianità. Il viaggio, raccontato attraverso un carosello Instagram, alterna panorami urbani ultramoderni, templi, lezioni di sushi e momenti nei quartieri più iconici della cultura pop giapponese. È però una foto in particolare ad aver catalizzato l’attenzione: uno scatto notturno in cui le due si abbracciano e si baciano. Un gesto semplice ma decisivo, che molti hanno interpretato come una conferma pubblica della loro relazione, arrivato dopo mesi di scatti non ufficiali e indiscrezioni che già lasciavano poco spazio ai dubbi.