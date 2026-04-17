Retroscena, indiscrezioni e ricostruzioni sulla relazione tra Elodie e la ballerina Franceska: ecco cosa ha scoperto Selvaggia Lucarelli.

Tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, Elodie è tornata sotto i riflettori non tanto per la sua attività artistica, quanto per le vicende legate alla sua sfera personale. Dopo l’annuncio della pausa dal palco di Roma, hanno iniziato a circolare voci su rapporti conclusi e nuove frequentazioni, fino a quando è emersa la relazione con la ballerina Franceska Nuredini. A ricostruire alcuni dettagli inediti su questa storia è Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha raccontato retroscena e passaggi finora mai emersi.

La pausa dalla musica per Elodie e i primi segnali di cambiamento

Il 6 dicembre 2025, durante l’ultima data romana del tour, Elodie ha annunciato l’intenzione di prendersi un anno di pausa dalle scene. Subito dopo, l’attenzione mediatica si è spostata sulla sua sfera privata, alimentando indiscrezioni e ipotesi: da una possibile separazione da Andrea Iannone fino alle speculazioni di un presunto riavvicinamento con Marracash, nate anche da un semplice “like” su Instagram. Nei primi giorni del 2026, però, l’interesse del pubblico si è concentrato su una nuova figura, Franceska Nuredini, ballerina del suo ultimo spettacolo, con cui la cantante era stata vista in vacanza in Thailandia tra momenti di grande complicità.

Franceska Nuredini e il legame con Elodie

Tra Elodie e Franceska Nuredini il rapporto, nato inizialmente in ambito professionale nel 2022, avrebbe assunto nel tempo una dimensione più profonda. Durante il tour del 2025, la loro vicinanza si sarebbe trasformata in qualcosa di più intimo, fino a consolidarsi lontano dai riflettori. In quei giorni, una dedica pubblicata dalla ballerina ha attirato particolare attenzione, soprattutto da Selvaggia Lucarelli che l’ha riportata nella sua newsletter: “Grazie, a te che sei così pura e candida e col tuo cuore e la tua fame hai creato qualcosa di grande, qualcosa che io non ho mai provato, mi sento diversa, ma mi sento pronta in qualche strano modo“. Una frase che molti hanno letto come qualcosa che va oltre il semplice riconoscimento professionale. Dopo la fine delle date romane e una fase emotivamente complessa per entrambe, la relazione avrebbe trovato una sua definizione più chiara, fino a diventare pubblica attraverso gesti sempre meno discreti.

Elodie e Franceska, com’è nato l’amore: il retroscena svelato da Selvaggia Lucarelli

Secondo quanto ricostruito nella newsletter di Selvaggia Lucarelli, nelle settimane successive al tour si sarebbe consumata una fase di forte instabilità sentimentale, con incastri e rotture che avrebbero coinvolto anche Andrea Iannone. In quel contesto, la narrazione parlerebbe di un momento di crisi generale culminato nelle festività natalizie, seguito da una scelta definitiva di vivere la relazione alla luce del sole. “A questo punto, secondo le mie fonti succede un’altra cosa inaspettata: sotto le feste di Natale lei molla sia Andrea Iannone che Franceska. Mentre lui si infuria, Franceska entra in una crisi profondissima. È innamorata, piange, si dispera. Anche Elodie sta male lontana da lei. È quasi Capodanno e le due capiscono di voler vivere la loro storia d’amore fino in fondo, Elodie ci ripensa. Poco prima di Capodanno vanno insieme in discoteca a Milano, al Botox. Elodie il 29 dicembre pubblica delle foto con Franceska scrivendo ‘after the storm’ (dopo la tempesta)“.

Emblematico il post pubblicato da Elodie il 29 dicembre con la scritta “after the storm”, che segnerebbe simbolicamente il passaggio a una nuova fase. La stessa Lucarelli ha sottolineato come la vicenda abbia un peso che va oltre il gossip: “È molto più di una semplice notizia di gossip, sebbene il gossip su questa vicenda sia molto appassionante e la infiocchetti con aneddoti divertenti”, evidenziando come questa relazione stia contribuendo a cambiare la percezione pubblica delle coppie femminili nel mondo dello spettacolo.