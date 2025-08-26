Vediamo insieme qual è la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti per la terza puntata di Yoga Radio Estate, in programma oggi 26 agosto.

Yoga Radio Estate scaletta e ordine di uscita dei cantanti

I primi due appuntamenti del 12 agosto e del 19 agosto sono ormai archiviati ed è già tempo di una nuova serata in musica. In vista della terza puntata di oggi 26 agosto del Yoga Radio Estate qual è l’ordine di uscita dei cantanti e la scaletta completa? A rivelarcela è Libero.it:

Rocco Hunt, Noemi, Serena Brancale, Kekko dei Modà, Fabio Rovazzi, Paola Iezzi, Dani Faiv, Anna Tatangelo, Sangiovanni, Baby K, Antonia. Poi vedremo tra i tanti anche: Fred De Palma, Joan Thiele, Rhove, Bianca Atzei, Shablo, Joshua, Tormento, Mimì, LDA, Levante e Chiamamifaro.

Tante belle canzoni e bravi artisti da ascoltare anche per questa terza tappa dello show musicale.

Ecco chi presenta Yoga Radio Estate

Se vi state domandano chi presenta Yoga Radio Estate su Italia Uno, la risposta è molto semplice: alla guida troviamo Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Ad affiancarli lo speaker Enzo Ferrari.

Le tappe

Adesso che abbiamo la scaletta e di conseguenza anche l’ordine di uscita di tutti i cantanti del programma musicale, sappiamo anche quali sono tutte le tappe di Yoga Radio Estate 2025?

Dopo avere già visto l’evento il 12 agosto a Reggio Emilia e la puntata scorsa del 19 agosto a Forlì, stavolta ad accogliere gli artisti sarà Modena per due puntate consecutive, quella di oggi 26 agosto e la prossima.

È bene ricordare però che le serate di cui vi stiamo parlando non sono in diretta. Si tratta infatti di eventi registrati precedentemente. Per la precisione questo mini tour ha preso il via da Reggio Emilia il 24 giugno in Piazza della Vittoria, è passato poi a Forlì il 2 luglio in Piazza Saffi. Per due serate consecutive, poi, a Modena, il 10 e 11 luglio, entrambe in Piazza Roma.

Dove vedere e dove fanno Yoga Radio Estate in streaming

Se invece vi state domandando dove vedere e dove fanno in TV Yoga Radio Estate 2025, possiamo dirvi che la diretta sarà come sempre Italia 1 o sul canale 73 del digitale terrestre.

Potrete avvalervi anche dello streaming per vedere e rivedere la puntata ogni volta che volete. E potrete farlo non solo attraverso l’app di Radio Bruno, ma anche grazie a Mediaset Infinity.