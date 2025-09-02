In queste ore Fedez ha condiviso un post sui social in cui lo vediamo insieme alla nuova fidanzata Giulia Honegger. Nei commenti però un utente menziona Chiara Ferragni e non tarda ad arrivare la replica del rapper.

La replica di Fedez

È ormai trascorso un anno e mezzo da quando Fedez e Chiara Ferragni hanno messo un punto al loro matrimonio. Solo poche settimane fa l’ex coppia social più famosa di sempre ha ottenuto il divorzio, che ha messo ufficialmente la parola fine alla saga dei Ferragnez. Nel mentre sia il rapper che l’imprenditrice digitale si sono rifatti una vita e a oggi entrambi hanno ritrovato l’amore. L’infuencer, come in molti sanno, è infatti legata a Giovanni Tronchetti Provera e solo di recente la coppia si è mostrata per la prima volta insieme su Instagram. Il cantante di Battito invece, dopo aver avuto diversi flirt, da qualche tempo si è fidanzato con Giulia Honegger, giovane imprenditrice milanese.

Proprio quest’ultima poche ore fa ha festeggiato il suo 23esimo compleanno e per l’occasione non è tardata ad arrivare la dedica di Federico. L’artista milanese ha anche condiviso una carrellata di scatti insieme alla sua compagna, che naturalmente in breve hanno fatto il giro del web. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha prontamente attirato l’attenzione.

Un utente ha infatti commentato il post di Fedez e, menzionando Chiara Ferragni, ha dichiarato: “Hai una nuova fidanzata. Ti seguo da quando stavi con la tua bella moglie”. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione del rapper, che replicando ha affermato con una battuta: “Internet Explorer“. Il riferimento è naturalmente al celebre motore di ricerca, simbolo dei primi anni 2000, che è stato chiuso nel 2022.

Lo scambio di battute non è ovviamente passato inosservato ed è diventato virale in rete.