In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stata Martina Cardamone, corteggiatrice di Flavio Ubirti. Secondo le malelingue infatti i due si conoscevano già prima di Uomini e Donne. A intervenire così è il manager di lui, che fa chiarezza una volta per tutte.

Parla il manager di Flavio Ubirti

La scorsa settimana è partita la nuova edizione di Uomini e Donne e in questi giorni si stanno tenendo le prime registrazioni del dating show. Come hanno annunciato i canali ufficiali, uno dei tronisti del format Classico è nientemeno che Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island. Attualmente dunque il giovane modello ha iniziato a conoscere le sue corteggiatrici e sembrerebbe aver messo gli occhi in particolare su Martina Cardamone, con la quale ha già fatto due esterne. Tuttavia nelle ultime ore, dopo la fine della puntata registrata ieri, è accaduto qualcosa che ha dato il via a un vero e proprio caso mediatico. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come ha fatto notare Lorenzo Pugnaloni, proprio Martina segue sui social la Alex Model Agency, l’agenzia che cura l’immagine di Flavio. Ma non solo. Subito dopo la fine della registrazione, la Cardamone ha reso il suo profilo Instagram privato, alimentando i sospetti in alcuni utenti. Alcune malelingue infatti hanno iniziato a insinuare che i due si conoscessero da prima di Uomini e Donne e hanno messo in dubbio la veridicità del percorso del neo tronista.

Adesso però, a seguito del caos, a rompere il silenzio è stato il manager di Flavio Ubirti. Entrato in contattato con Pugnaloni, l’agente ha fatto chiarezza sulla situazione e ha così affermato: “Martina è stata contattata da una mia collega nel 2021, ma da lì non è mai nata alcuna collaborazione con noi. Non occupandomi io del settore femminile non conosco i motivi, ma Martina non ha mai fatto parte della nostra agenzia. Infatti, come è facilmente dimostrabile, non compare tra le nostre modelle sul sito ufficiale, a differenza di Flavio”. E ancora il manager di Flavio aggiunge: “Il fatto che Martina ci segua su Instagram è normale: nel nostro settore molte modelle seguono agenzie per curiosità e viceversa”.

Pare dunque che non ci sia alcuna connessione tra Ubirti e la Cardamone e che tra i due ci sia un reale interesse. Ma come proseguirà la loro conoscenza? Non resta che attendere per scoprirlo.