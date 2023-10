NEWS

Andrea Sanna | 11 Ottobre 2023

Elodie

Oggi a Pomeriggio 5 si è tornati a parlare di un argomento molto discusso in queste settimane. Elodie infatti ha posato nuda non solo per l’uscita della nuova canzone “A Fari Spenti”, ma si mostra senza veli anche sul videoclip del brano. Una scelta che è stata contestata da una fetta di pubblico, anche se in molti si sono schierati dalla sua parte. Pensiamo per esempio a Giulia Salemi o Annalisa.

Paolo Crepet ospite della trasmissione condotta da Myrta Merlino ha detto il suo punto di vista su Elodie e la decisione di mostrarsi senza abiti per il suo nuovo progetto musicale:

“Questo mi pare evidente, se sei dentro il mercato qualsiasi cosa è una scelta di mercato. Mi pare anche legittimo. Perché bisogna nascondersi dietro a un dito? Vendere dischi è mercato e ognuno cerca di portare l’acqua al proprio mulino. Io non ho nulla da ridire sulle ragazze, ragazzi, giovani o meno giovani. È sexy e interessante. Ho qualche dubbio sul fatto di essere proprio nudi. Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine”, ha detto riguardo a Elodie.

"Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine"#PaoloCrepet a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/aYj61Awx2Z — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 11, 2023

Non è la prima volta che manifesta disaccordo e, in questi giorni, ha avuto in svariate occasioni Paolo Crepet in un’intervista concessa a Mow Magazine è intervenuto. Il sociologo ha commentato le scelte di artisti come Elodie, ma anche come Victoria dei Maneskin o Arisa di posare nudi in questi termini:

“In generale, penso che se uno non ha voce, ha fondoschiena. Siamo in un mondo in cui un cantante per promuovere un disco deve spogliarsi, non serve più fare un concerto speciale o comunque ipotizzare un lancio promozionale diverso? Queste signore (Elodie, Victoria e Arisa ndr) lo sanno che esistono i Rolling Stones? A Mick Jagger non è mai servito posare senza veli per l’uscita di un nuovo singolo. Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine. Oltre c’è solo l’endoscopia“.

Un argomento che continua a far discutere, sebbene Elodie, così come le altre artiste menzionate, hanno spesso dichiarato di sentirsi a proprio agio con il loro corpo e non hanno alcun timore a mostrarsi.