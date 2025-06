Ieri sera durante il concerto di San Siro di Elodie il pubblico ha urlato il nome del suo ex Marracash in un momento preciso della serata. Ecco qual è stata la reazione della cantante.

La reazione di Elodie

È stata la serata delle grandi occasioni ieri domenica 8 giugno per Elodie, in quel di San Siro. La cantante ha assaporato per la prima volta il live negli stadi e replicherà tra pochi giorni allo Stadio Maradona di Napoli.

Non sappiamo se manterrà la stessa scaletta o ci sarà qualche piccola variazione, ma quel che è certo è ieri le emozioni non sono mancate quando Elodie ha intonato “Niente canzoni d’amore”. Come sappiamo il brano in origine è di Marracash, il suo ex fidanzato storico e noto rapper. Nel pezzo, in origine, c’è la partecipazione di Federica Abbate.

LEGGI ANCHE: Da Nicolò Filippucci a Chanel Totti, ecco chi si diploma quest’anno

Quattro anni più tardi, nel 2020, proprio l’artista (all’epoca stavano ancora insieme) ha ha registrato una propria versione di Niente canzoni d’amore per il suo terzo album This Is Elodie. Come dicevamo ieri la canzone è stata inserita nella scaletta, con stupore e gioia da parte del pubblico, che mai si sarebbe aspettato di risentirla…

Ma non è stato l’unico riferimento indiretto a Marracash. Questo perché durante l’ultimo blocco, sul finire del live, Elodie ha intonato Margarita. La canzone del 2019 (una delle più amate e trasmesse) anche in questo caso ha visto la collaborazione con il suo ex fidanzato, che ha scritto il testo e la musica insieme a Lorenzo Fragola, Carl Brave e Franco126.

E ieri Elodie l’ha proposta durante il concerto a San Siro. E come vedete la reazione da parte del pubblico, anche qui, non si è fatta attendere. Più di qualcuno ha urlato il nome di Marracash. La reazione della cantante? Ha fatto finta di nulla e ha proseguito con il live.

Un gesto probabilmente inaspettato da parte di Elodie, che ha comunque fatto felice il suo pubblico durante le due ore e venticinque circa di concerto!