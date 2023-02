NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2023

Forse non lo ricorderete, ma in passato Elodie, prima di entrare nella scuola di Amici, ha partecipato a un video di Fedez.

Elodie prima di Amici

Sono ormai anni che Elodie è una delle artiste più amate e seguite in Italia e certamente questo è un periodo d’oro per la cantante. L’ex protagonista di Amici infatti è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato il suo nuovo brano Due. Ma non solo. Pochi giorni fa è infatti uscito il nuovo album della Di Patrizi, Ok. Respira, che sta già scalando le classifiche musicali. Come se non bastasse poche ore fa su Prime Video è anche arrivata la prima docu serie dedicata alla cantante, Sento Ancora La Vertigine, che ci ha mostrato da vicino gli ultimi intensi mesi della sua vita.

Al momento nel mentre l’artista romana si sta concentrando a pieno sul live che la attende a maggio, quando per la prima volta salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per questo concerto evento stanno già andando a ruba, e di certo non mancheranno le emozioni. In queste ore intanto sui social sta girando un vecchio filmato con protagonista proprio la Di Patrizi.

Non tutti infatti ricordano che nel 2015, prima di partecipare ad Amici, Elodie ha preso parte a un video di Fedez, nel brano Beautiful Disaster, in collaborazione con Mika. La canzone fu scelta come secondo singolo dalla riedizione dell’album del rapper Pop-Hoolista, e ottenne un enorme successo. Proprio la Di Patrizi fu la protagonista del video, e nelle ultime ore alcuni utenti su Twitter hanno ricordato quel momento.

Questa mattina nel mentre la cantante è stata ospite a Radio Deejay, e nel corso della chiacchierata ha raccontato di un simpatico battibecco con la sua vicina di casa. Queste le sue dichiarazioni: “Era un giorno di pioggia, le 8 del mattino. Mi sveglio, vado su da lei e le dico ‘Signora buongiorno. Scusi, può almeno la mattina non mettere i tacchi perché magari dormo’. Mi guarda e mi fa ‘Potevi comprare l’ultimo piano’. Te lo giuro. È stata talmente classista e orrenda. Io non le ho detto niente. La prossima volta mi compro casa sua. Che le dovevo dire? Ho pensato. Faccio una festa pazza di notte, quando lei scenderà dirò ‘te potevi comprà na villa’. Una cosa del genere”.