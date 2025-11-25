Durante il suo concerto a Messina (la prima di due date), Elodie ha fatto una dedica speciale a Ornella Vanoni, scomparsa di recente. Tra loro c’era non solo stima professionale, ma anche un legame d’amicizia molto intenso.

La dedica di Elodie a Ornella Vanoni

Elodie era molto legata a Ornella Vanoni. Tra loro c’era un rapporto di stima professionale e un rapporto d’amicizia solido e speciale. Pensate che tra gli ultimi progetti della signora della musica italiana c’è stato proprio un duetto con la cantante romana, sulle note di Ti voglio (in collaborazione con Ditonellapiaga ndr).

La scomparsa di Ornella Vanoni ha lasciato un vuoto importante in Elodie, che vedeva in lei una grande amica. Proprio l’artista prima di raggiungere Messina per le date del suo tour (24 e 25 novembre), ha voluto presenziare ai funerali della Vanoni, mostrandosi piuttosto provata.

E proprio ieri sera, quando Elodie è salita sul palco, ci ha tenuto a essere estremamente sincera con il proprio pubblico, come lo è sempre stata d’altronde. L’artista ha confidato di trovarsi ad affrontare delle “giornate no”. La perdita di una persona speciale come Ornella Vanoni è stata per lei un durissimo colpo:

“Per me questi sono dei giorni complessi, è venuta a mancare una mia amica, una donna, una diva. Mi fa capire quanto è importante amarci, guardarsi. Lei mi ha voluta bene, tanto. Mi ha vista per quello che sono. E per questo le vorrò bene per tutta la vita. Questa è per voi e per Ornella”.

Dopo queste parole, come mostrato dal video sottostante, Elodie ha intonato Vertigine. Un brano molto significativo per lei e per la sua carriera, amatissimo dal suo pubblico e che, sicuramente, anche Ornella Vanoni apprezzava. Così la cantante le ha rivolto una dedica speciale…

Un momento toccante che va ad aggiungersi a un altro altrettanto sentito, quando il 22 novembre Elodie è stata ospite speciale del concerto di Annalisa e, insieme, hanno intonato “L’appuntamento”, uno dei brani simbolo dell’immenso repertorio musicale di Ornella Vanoni.

