Mentalista dal fisico scolpito, Maurilio La Barbera è uno dei concorrenti di Too Hot to Handle

A Too Hot to Handle chi è Maurilio La Barbera? Si tratta di un mentalista, producer e imprenditore che ha attirato l’attenzione di molti. Conosciamolo meglio attraverso delle curiosità come età, vita privata, fidanzata e Instagram.

Chi è Maurilio La Barbera

Nome e Cognome: Maurilio La Barbera

Data di nascita: 1993

Luogo di nascita: Palermo

Età: 32 anni

Professione: mentalista, producer e imprenditore

Fidanzata: Maurilio non è fidanzato

Profilo Instagram: @maurilio.labarbera

Maurilio La Barbera età e biografia

Partendo dalla biografia cosa sappiamo di Maurilio di Too Hot to Handle, qual è il suo cognome?

Il concorrente si chiama Maurilio La Barbera, è nato a Palermo nel 1992 (non è nota la data di nascita completa e il segno) e la sua età è di 32 anni.

Non è nota nemmeno l’altezza e peso del ragazzo.

Per quanto riguarda i suoi genitori e le sue origini ha detto che è nato da papà del sud e mamma del nord Italia.

Vita privata

Della sua vita privata non si conosce quasi nulla. Maurilio La Barbera di Too Hot to Handle però non ha una fidanzata ed è dunque single per poter partecipare al reality.

Appurato che non è fidanzato, lui al programma ha racontato che non bacia subito una ragazza, ma potrebbe direttamente andare oltre se dovesse mai crearsi l’occasione.

Sempre Maurilio a Too Hot to Handle ha rivelato di avere avuto più di 200 ragazze. Il suo prototipo è “bionda, alta, magra, modella e laureata” perché gli interessano le persone intelligenti.

Dove seguire Maurilio La Barbera: Instagram e social

Non solo Instagram, per chi volesse è possibile seguire Maurilio La Barbera di Too Hot to Handle anche su Threads.

Ha un profilo molto seguito e curato da diversi scatti e contenuti che pubblica con frequenza. Mette spesso in mostra il suo fisico nelle foto che propone in rete e da quel che vediamo fa molta palestra oltre ad amare i viaggi.

Carriera

Che lavoro fa Maurilio? Della sua carriera sappiamo che di mestiere fa il mentalista. Dal suo account Instagram leggiamo però anche producer e imprenditore.

Lui nella clip di presentazione del programma ha rivelato che questo gli permette di capire meglio la persona che ha davanti, specialmente le donne.

Pratica tanto sport.

Maurilio La Barbera a Too Hot to Handle Italia

La prima stagione di Too Hot to Handle è sbarcata ufficialmente in Italia. A condurre il programma Fred De Palma.

Per chi non ne fosse a conoscenza il gioco consiste nel riuscire ed essere in grado di creare legami con gli altri concorrenti, magari anche emotivamente importanti e forti, senza lasciarsi andare alle tentazioni. Questo potrebbe compromettere il montepremi in palio e fare arrabbiare (e non poco) Lana, l’ormai celebre co-conduttrice a forma di cono che tutto osserva silenziosamente.

Tra i partecipanti che dovranno fare attenzione a tutto questo c’è anche Maurilio La Barbera.

I concorrenti di Too Hot to Handle Italia

Se vi state chiedendo dunque chi sono tutti i concorrenti della prima edizione italiana di Too Hot to Handle, ecco la lista completa:

Alessandro Varsi; Alessia Toso; Carlotta Cocins; Daniele Iaià; Evissia Altea; Federica Nesti; Jacopo Tommasini; Klodian Mihaj; Michelle Veronesi e Maurilio La Barbera.