Dopo la sua testimonianza in tribunale, il fratello di Manuela Bianchi torna in tv e racconta come due anni di sospetti, telecamere e tensioni abbiano segnato la sua vita

A oltre due anni dall’omicidio di Pierina Paganelli, la vicenda continua a dominare l’attenzione pubblica, complice una rete familiare complessa fatta di tradimenti e tensioni. In questo clima torna in tv Loris Bianchi, figura centrale nei rapporti interni alla famiglia: è il fratello di Manuela, moglie del figlio della vittima, ed ex amante dell’unico indagato, Louis Dassilva.

Reduce dalla sua testimonianza in tribunale, Bianchi riappare a Dentro la Notizia, attirando nuovamente l’interesse mediatico. Durante l’intervista, risponde alle domande sul suo evidente cambiamento fisico, attribuendolo a due anni di pressioni, esposizione mediatica e stanchezza emotiva. Dice di essere “invecchiato” e segnato da un percorso che lo ha trasformato, pur dichiarandosi lo stesso di sempre.