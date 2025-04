Nella giornata di oggi Giorgia spegne 54 candeline. La cantante ha festeggiato con il suo compagno Emanuel Lo… in un parcheggio e l’immagine è diventata virale sul web!

Giorgia festeggia 54 anni con Emanuel Lo

Vincitrice morale dell’ultimo Festival di Sanremo 2025, Giorgia Todrani oggi festeggia 54 anni! La cantante come ogni anno ha ricevuto gli auguri speciali da parte non solo del suo pubblico e di tutti coloro che la amano, ma anche un pensiero speciale da parte di Emanuel Lo.

Il ballerino, coreografo e professore di Amici 24 è legato a Giorgia da oltre 20 anni e non manca occasione di esprimere pubblicamente un pensiero per la sua amata. E oggi non potevano di certo mancare delle parole sentite e autentiche. Simpaticamente però Emanuel Lo ha confidato di avere festeggiato la sua compagna… in un parcheggio! Un posto sicuramente inusuale, ma che accanto alla sua amata è diventato speciale, come lui spesso ha sottolineato.

Su Instagram il coreografo ha condiviso un selfie, scattato tra delle auto posteggiate in un parcheggio. A corredo dell’immagine ha aggiunto queste parole: “Anche un parcheggio puó diventare un posto meraviglioso, tanti auguri Giorgia mia”.

Un selfie semplice, dolce, che ha conquistato il cuore di tanti utenti, che hanno riservato non solo un messaggio a Giorgia, ma riconosciuto anche la bellezza di questa splendida coppia.

Intanto la cantante ci ha tenuto a ringraziare tutti con un post mentre si dondola su un’altalena: “E lo so, non ho l’età!”, ha detto ironica. Poi tornando seria, visti i giorni sentiti che stiamo attraversando tutti, ha aggiunto: “In questa giornata particolare per tanti, io nel mio angolo di vita mi tengo stretto il vostro affetto che è grande e prezioso e che ricambio con tutto il cuore! Grazie per gli auguriii”.

Gli auguri speciali di Laura Pausini

Tra i tanti amici e colleghi che hanno omaggiato Giorgia durante questa giornata così speciale per lei, c’è anche Laura Pausini. Le due sono legate non solo dalla musica, ma anche da tanti progetti come “Amiche per l’Abruzzo” o “Una, nessuna, centomila che spesso le ha viste collaborare insieme.

E mentre c’è chi sogna un duetto inedito tra loro, Laura Pausini oggi le ha dedicato un video, mentre si trovava in auto insieme a sua figlia Paola e una delle sue più care amiche. L’artista romagnola ha fatto notare che durante il tragitto stava ascoltando proprio “La cura per me” di Giorgia.

Laura Pausini, sua figlia e la sua amica si sono lasciate andare e hanno intonato un pezzetto del brano. Gesto che la festeggiata sembra avere particolarmente apprezzato, tanto da condividerlo tra le sue storie di Instagram. Un pensiero speciale per due artiste che in questi anni della loro carriera ci hanno regalato davvero tante emozioni.

E chissà che un giorno non possano realizzare anche l’attesissimo duetto inedito che tutti aspettano!

Intanto anche Novella2000.it si unisce ai numerosi auguri per Giorgia!