Pochi minuti fa è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole: Emilio Fede è morto all’età di 94 anni. Oggi era giunta voce che il giornalista era ricoverato in condizioni critiche.

È morto Emilio Fede

Lutto nel mondo dello spettacolo. Pochi minuti fa è arrivata notizia che Emilio Fede è morto. Il celebre giornalista, 94 anni, era ricoverato da tempo nella residenza San Felice di Segrate, poco fuori Milano. Solo nelle ultime ore era giunta voce che le condizioni dell’ex direttore del Tg4 si erano aggravate e fin da subito il web intero è entrato in apprensione.

Poco fa invece la figlia di Emilio Fede, Sveva, ha annunciato la morte di suo padre. Proprio poco prima che il giornalista ci lasciasse, la stessa Sveva aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti che si erano radunati fuori la struttura e, come riporta La Repubblica, aveva dichiarato:

“Tutti voi giornalisti siete con lui e lui è contento. Noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell’altro. Però poi alla fine voi l’avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d’onore da parte di tutti i suoi colleghi”.

In questi minuti intanto il web intero sta ricordando con affetto Emilio Fede, che di certo resterà per sempre nei nostri cuori.