Oggi si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto in studio nella giornata di martedì 2 settembre 2025? Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler sul dating show di Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni 2 settembre 2025

Dopo quanto accaduto ieri pomeriggio, oggi, martedì 2 settembre 2025, si è svolta un’altra registrazione di Uomini e Donne. La nuova edizione del dating show di Maria De Filippi è ormai ufficialmente iniziata e tra pochi giorni debutterà su Canale 5. Il pubblico dunque scoprirà cosa è accaduto ai protagonisti della trasmissione durante l’estate e di certo anche quest’anno ne vedremo di belle. Ma andiamo a scoprire cosa è successo oggi e tutte le anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni.

Si parte come sempre da Gemma Galgani, che è uscita a cena con Mario. La Dama si è mostrata propensa alla conoscenza, tuttavia in studio ha scoperto che il Cavaliere è uscito con un’altra donna di nome Magda, con la quale ha fatto un aperitivo prima di vedere Gemma. In studio le due si sono attaccate e tra loro è partita un’accesa lite.

Si è poi parlato di Agnese De Pasquale che è uscita con Roberto. Gloria Nicoletti invece ha incontrato Francesco. Tiziana è uscita con Rocco e a quel punto Antonio l’ha attaccata. Arcangelo, il Cavaliere che ha frequentato Gemma, è uscito con una Dama di nome Tatiana.

Ma cosa è accaduto invece nel Trono Classico? Scopriamolo.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Andiamo ora a vedere le anticipazioni e gli spoiler del Trono Classico di Uomini e Donne. I tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania proseguono con le esterne. Lei è uscita con un nuovo corteggiatore, Manuel.

Flavio invece ha portato in esterna una corteggiatrice che si chiama Denise. Nessuna esterna invece con Martina. Una delle ragazze ha definito Ubirti “moscio” e a quel punto il tronista ha invitato la pretendente ad andar via. La corteggiatrice tuttavia ci ha ripensato ed è rimasta in studio.