Vincenzo Chianese | 18 Giugno 2024

Emma Marrone

In queste ore Emma Marrone è stata accusata di lanciare frecciate a Tony Effe, a Gaia e alla loro Sesso e Samba. Tuttavia in rete spunta il video verità, che rivela come stanno le cose.

La verità sulle parole di Emma Marrone

Emma Marrone è tornata in tour! Dopo la fortunata leg nei club e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante è tornata a esibirsi per il suo pubblico e in questi giorni ha dato il via alla tournée estiva, che nelle prossime settimane la porterà in giro in tutta Italia. Ma non solo. In autunno ad attendere l’artista salentina ci saranno anche alcuni palasport, che chiuderanno questo anno ricco di soddisfazioni. Allo stesso tempo la Marrone sta lavorando al secondo capitolo del disco Souvenir, che vedrà la luce nei mesi a venire. In attesa di scoprire come Emma ci stupirà, in queste ore qualcosa ha portato la cantante al centro della polemica.

In rete infatti ha iniziato a circolare un video dell’ex allieva di Amici, che sul palco durante un concerto sembra lanciare una frecciata a Tony Effe, a Gaia e alla loro Sesso e Samba. Nel filmato in questione si sente infatti la Marrone affermare: “Taxi sulla luna ha imparato a camminare affinché Sesso e Samba potesse correre. Un bacio a Tony e Gaia, ma noi ci spariamo Taxi sulla luna”.

A quel punto diversi utenti hanno iniziato ad accusare Emma Marrone. Tuttavia poco dopo è emerso il video verità che rivela come stanno in realtà le cose. Nel video integrale infatti si sente chiaramente anche la prima parte del discorso, che qualche leone da tastiera ha ben pensato di tagliare. La cantante ha così affermato di aver preso questa frase da Twitter e ha poi aggiunto: “Ogni tanto Twitter è un mondo meraviglioso, ma poche volte, per il resto è una m*rda. Questa frase però mi ha fatto molto ridere”.

Nessuna frecciata dunque da parte della Marrone, che ancora una volta, come accaduto poche ore fa, è finita ingiustamente nel mirino del web.