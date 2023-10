Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Ottobre 2023

Il brano dedicato al padre di Emma

Lo scorso anno Emma Marrone ha dovuto affrontare la dolorosa perdita del padre Rosario. In quell’occasione, dopo un periodo di silenzio, è apparsa sui social con un dolce messaggio per il genitore:

“In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza.

Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros. E io ti amerò per sempre. Ciao Pa”.

Di recente, invece, ha pubblicato un tenero commento in occasione del compleanno del papà:

“Ciao Papo, buon compleanno. Mi manchi da morire. Qui non è facile senza di te. Ci sono giorni, ad essere sincera, che è proprio una m*rda. Ma non si molla mai. Qui eravamo a Tokyo. Ero felice e non lo sapevo”.

Questa notte, invece, è uscito il nuovo album di Emma Marrone, il quale contiene anche una canzone intitolata “Intervallo“. Questo è un brano dedicato al padre scomparso e che ha fatto già emozionare migliaia di fan. Poco prima del rilascio del disco lei stessa ha rivelato:

“Ho scritto INTERVALLO dedicata a mio papà. Nel ritornello scrivo ‘e mentre tu sei già arrivato io sono a metà strada’. Ed è la storia di quella notte che è andato via mentre ero a Roma”.

Qui sotto vi lasciamo il video “visual” della canzone in questione di Emma Marrone. Che cosa ne pensate? vi piace? fatecelo sapere con un commento.

Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.