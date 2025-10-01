A sorpresa Emma Marrone svela l’uscita del nuovo singolo “Brutta Storia” e ne lancia uno spoiler sui social! Ecco quando verrà pubblicata la canzone.

Lo spoiler di Emma Marrone sul singolo Brutta Storia

Emma Marrone è pronta a tornare con un nuovo brano dal titolo Brutta storia, in uscita venerdì. Dopo settimane di indizi e voci di corridoio, è stata proprio la cantante a rompere il silenzio, pubblicando su Instagram un breve video che annuncia ufficialmente l’arrivo del singolo.

Il brano vede la luce a due anni di distanza da Souvenir, l’ultimo album pubblicato nell’ottobre 2023. Nel frattempo Emma Marrone ha avuto modo di prendersi un po’ di pausa e pensare così a un nuovo progetto artistico con cui tornare nuovamente a farsi sentire.

Il primo segnale di un ritorno lo aveva dato già ad agosto quando, su Instagram, aveva condiviso uno scatto delle sue vacanze, accompagnato da quella che sembra essere una strofa del nuovo pezzo: “Che brutta storia quella malinconia che arriva ogni volta che vado via da te / E poi quella domanda / Quando torni?”.

Parole semplici, ma profonde, che già da quel momento avevano acceso le speranze dei fan per un imminente comeback.

Ma quando esce la nuova canzone di Emma Marrone? Ora però non ci sono più dubbi: Brutta storia sarà disponibile da questo venerdì. Come detto anche nel titolo del nostro articolo, Emma ci ha dato anche un piccolo spoiler del nuovo brano in uscita. Con un video pubblicato sui suoi social ufficiali, l’artista ha lanciato un pezzetto della canzone, in cui dice quanto segue:

“Piango perché io

io senza di te

e tu senza di me

brutta storia

quante sigarette

che ho fumato

io senza di te, e tu senza di me

mal di gola, brutta storia”

Inutile dire che i fan di Emma Marrone si sono scatenati con ricondivisioni, commenti e like.

Siete curiosi di ascoltare questa nuova canzone e scoprire quale progetto ha in serbo la cantante?