Morto il nonno di Emma Marrone

In queste ore Emma Marrone ha fatto sapere di trovarsi a vivere un nuovo lutto, che ha voluto condividere con i suoi fan. Il dolore per la perdita del nonno paterno, Leandro. L’artista ha pubblicato sui social una foto in bianco e nero, accompagnata da poche parole, intense e cariche d’emozione: “Ciao nonno Leandro. Salutami Papà.”

Un messaggio breve, ma che dice molto di più di quanto si pensi. Con questo post Emma ha voluto non solo rendere omaggio al suo amato nonno, ma ricordare anche il papà Rosario, scomparso il 4 settembre 2022.

Non è la prima volta che Emma Marrone apre il suo cuore sui social per ricordare i suoi affetti più cari. Proprio il 4 settembre scorso, in occasione del terzo anniversario della morte del padre, aveva scritto un messaggio struggente:

“Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30 anni. Altri in cui mi sembra di averti perso tre secondi fa. Io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito.”

Le sue parole erano accompagnate dalla foto di un quadro con la scritta “Rosario” e come colonna sonora, la sua canzone “Lacrime”, uscita nel 2023, diventata simbolo del suo lutto e della sua forza. Esattamente come suo papà anche il nonno era una figura importante per Emma Marrone, come giusto che sia per ogni nipote.

Ora che anche il nonno Leandro se n’è andato, Emma Marrone ha trovato un modo per salutarlo, tenendo sempre vivo il ricordo di chi ha amato. Parole semplici, intime, che testimoniano ancora una volta il forte e profondo legame che ha sempre avuto con la sua famiglia.

A Emma e alla sua famiglia l’abbraccio più sincero di tutta la redazione di Novella2000.it e Novella 2000.