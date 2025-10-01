È arrivata la rottura tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

Con una storia su Instagram Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno annunciato che si sono lasciati. Ecco le loro parole sui social.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati

Dopo nemmeno un anno dalla scelta a Uomini e Donne, la storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è giunta al capolinea. Da tempo si vociferava una crisi e una rottura, ma solo oggi è giunta la verità. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore, attraverso i profili Instagram dei due ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi.

La prima a rompere il silenzio è stata Martina De Ioannon, che ha scelto parole toccanti e sincere per comunicare la fine della relazione:

“Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere in un amore che, nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile.”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ringraziato tutti coloro che hanno sempre sostenuto e supportato questa relazione. Ora però è necessario che il tempo faccia il proprio corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei ricordi:

“I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto. Molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto, e sarà così per sempre.”. Così ha parlato Martina.

Storia Instagram di Martina De Ioannon

Poco dopo, è arrivato anche il messaggio di Ciro Solimeno, che ha condiviso il medesimo messaggio che annuncia la loro rottura.

La coppia aveva lasciato il programma lo scorso anno con entusiasmo e grandi speranze, dopo un percorso emozionante che aveva fatto sognare molti fan. La loro scelta sembrava promettere bene, ma le cose sono cambiate evidentemente una volta fuori.

Nonostante la separazione, sia Martina De Ioannon che Ciro Solimeno sono sembrati molto maturi e delicati in questo annuncio.