A distanza di poche ore dall’eliminazione dal Grande Fratello, Shaila Gatta torna sui social e rompe il silenzio: ecco le dichiarazioni dell’ex Velina.

Le parole di Shaila Gatta

Sono ore decisamente intense queste per Shaila Gatta. Lunedì sera, nel corso della semifinale del Grande Fratello, l’ex Velina di Striscia La Notizia è stata definitivamente eliminata dal reality show e ha così dovuto lasciare la casa a un passo dalla finale. Pur non nascondendo la delusione, la ballerina ha affermato di essere felice ed entusiasta del suo percorso e attualmente è già tornata alla sua vita di sempre. Shaila si è presa dunque qualche ora per stare insieme ai suoi cari e dopo un breve silenzio ha fatto finalmente ritorno sui social. La Gatta ha postato una storia per ringraziare tutti quelli che in questi mesi l’hanno sostenuta e supportata e ha dichiarato:

“Grazie a tutti per il vostro costante supporto e affetto. Con amore, Shaila”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Shaila Gatta ha anche inviato una nota vocale agli iscritti al suo canale Instagram e ha così aggiunto: “Buongiorno universo. Italiani buongiorno. Ciao ragazzi, a tutti. Volevo dirvi che va tutto bene. Sono tornata. Sei mesi e mezzo fuori dal mondo, è stranissimo. Grazie di cuore a chiunque mi abbia seguita e sostenuta nel bene e nel male, in tutte le sue forme. Vi abbraccio tantissimo e vi mando un bacio enorme”.

LEGGI ANCHE: Emma Muscat è incinta del suo primo figlio: la cantante diventa mamma

Mentre si gode l’affetto dei suoi cari e dei suoi fan, Shaila continua a fare il tifo per Lorenzo Spolverato, che settimane fa è stato eletto primo finalista del Grande Fratello. Tra pochi giorni intanto andrà in onda la tanto attesa finale di questa edizione e finalmente scopriremo chi sarà a vincere il reality show. Appuntamento con l’ultima imperdibile puntata a lunedì 31 marzo, come sempre su Canale 5.