Autunno/Inverno 2026‑27: glamour italiano e ospiti internazionali con sportivi, influencer e star come Benson Boone e Hudson Williams Milano diventa…

Autunno/Inverno 2026‑27: glamour italiano e ospiti internazionali con sportivi, influencer e star come Benson Boone e Hudson Williams

Milano diventa palcoscenico globale

La Milano Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2026‑27 ha trasformato la città in un teatro pulsante di moda, sport e celebrità. Tra sfilate mozzafiato, red carpet scintillanti e party esclusivi, Milano ha mostrato al mondo il volto più contemporaneo e creativo del menswear, facendo convergere fotografi, influencer e appassionati di stile da ogni continente.

Pellegrini, Magnini e Palmas: icone in prima fila per Emporio Armani

Il front row delle sfilate italiane ha accolto volti amatissimi del mondo dello sport e del lifestyle. Federica Pellegrini e Filippo Magnini hanno catturato l’attenzione di fotografi e addetti ai lavori, confermando come la presenza di campioni olimpici aggiunga un tocco di glamour e autenticità. Al fianco di Magnini, la moglie Giorgia Palmas, ha portato eleganza e sorrisi, ricordando a tutti che Milano non è solo passerelle, ma un vero crocevia di moda, sport e cultura pop.

Benson Boone: dalla musica al fashion system

Tra gli ospiti più chiacchierati della settimana milanese c’è stato Benson Boone, giovane artista americano noto per la sua musica e il suo stile eclettico. Sul red carpet di Dolce & Gabbana, Boone ha sfoggiato una giacca maculata, jeans e occhiali da sole, incarnando un mix perfetto di audacia e personalità. La sua presenza sottolinea un fenomeno in crescita: la moda accoglie star poliedriche capaci di spostarsi tra palco, musica e passerella.

Hudson Williams: il debutto che sorprende

L’edizione 2026‑27 ha visto anche il debutto di Hudson Williams, protagonista della serie Heated Rivalry, sulla passerella di Dsquared2. Con un outfit che mescola estetica sportiva e couture in chiave invernale ispirata ai Giochi Olimpici, Williams ha catturato tutti gli sguardi. L’interesse mediatico è stato tale da mandare in tilt il sito del brand, confermando come eventi di moda di questo livello siano diventati piattaforme globali per celebrità e brand internazionali.

Menswear 2026‑27: innovazione e tendenze future

Oltre alle celebrity, la Fashion Week milanese ha messo in scena collezioni che anticipano il futuro del menswear, puntando su sostenibilità, materiali innovativi e dettagli sartoriali sorprendenti. Con nomi come Ralph Lauren, Giorgio Armani, Louis Vuitton e Dior attesi nelle prossime giornate, Milano si conferma primo atto di un mese della moda che proseguirà tra Londra, New York e Parigi, dettando stile e trend globali.

Madrine e celebrità tra party e installazioni

Lo store di via Manzoni ha ospitato una serata esclusiva tra sportivi e icone dello spettacolo, Fabio Fognini, Giorgio Rocca, Giacomo Gentili, Michelle Hunziker, Gianna Nannini, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Gli ospiti hanno potuto ammirare installazioni interattive e partecipare a performance live e DJ set firmati Shablo, trasformando la serata di EA7, in un mix di eleganza, divertimento e celebrazione dello stile italiano.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X