Giovedì 17 ottobre, come noto, è previsto un doppio appuntamento con la serie TV turca, Endless Love: le anticipazioni e la trama.

Anticipazioni Endless Love 17 ottobre

Approfondiamo le anticipazioni di Endless Love della puntata del 17 ottobre, in programma alle ore 14:10 e alle 21:30 circa.

ORE 14:10

Ayhan riceve un documento riguardo a una vendita conclusa con la Kozcuoglu Holding.

Grazie all’aiuto di Kemal si accorge che si tratta di una trappola di Emir per danneggiare lui e Leyla.

Nel mentre Kemal pensa a un modo per introdursi in casa di Emir, prima che Nihan parta con la piccola Deniz. Per farlo si fa aiutare da Zehir, che mette alla prova Zehra. Quest’ultima ascolta una conversazione di Zehir e allerta Emir a correre in azienda, pensando che Zehir voglia rubare un suo documento dall’ufficio.

ORE 21:30

Il piano di Kemal porta Zehir ad accorgersi definitivamente che Zehra collabora con Emir alle sue spalle. Così Zehir la abbandona e la accusa di essere la causa della morte di loro figlio.

A seguire Kemal riesce a fare irruzione in casa di Emir e salutare Nihan. Peraltro ha anche prelevato un capello di Deniz per il test del DNA.

Nihan raggiunge una località segreta con sua figlia, ignara a tutti. Solo Emir ne conosce il luogo e decide di raggiungerle. Ma qui arriva la svolta: perché Kemal ha la certezza ora: Deniz è sua figlia. Frustrato di aver perso troppo tempo, si mette alla ricerca della sua amata e della bambina, ma le prime ricerche vanno a vuoto. Si fa così aiutare da Ayhan.

Leyla intanto viene informata dei fatti ed è molto preoccupata della prossima mossa di Emir e ciò che potrebbe fare a Nihan e alla bambina si trovasse davanti Kemal. Allo stesso tempo soffre anche perché, dopo le accuse ricevute, è costretta a stare lontana da Ayhan. Vildan è a conoscenza di alcune cose del passato di Ayhan e mette in guardia sua sorella, che però svela altri dettagli del racconto a lei ignoti.

Asu insieme a Kemal è la principale azionista dell’azienda e vuole un suo ufficio. Galip gliene mostra uno e si fa da parte, dato che ora non detiene più le quote. Intanto sempre Asu prova a contattare Kemal senza ricevere risposta. Emir nel mentre la contatta per informarla di un pranzo con gli azionisti, organizzato da Kemal. Dopo aver ricevuto l’indirizzo del ristorante da Tufan, Asu è convinta di trovare Kemal, il quale ha però annullato poco prima l’incontro.

Galip va a trovare Mujgan, assistita anche da Eda. Si rende che ha sbattuto le palpebre. Spaventato prova a farle una nuova iniezione, ma viene interrotto da Eda che si accorge che la signora ha aperto gli occhi. Felice del risveglio, chiama Emir per dargli la notizia.

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Oltre alle attese anticipazioni di Endless Love è bene sapere anche quanti episodi ha la serie turca e quando va in onda nel dettaglio.

Soffermandoci su quest’ultimo punto, la soap opera su Canale 5, viene trasmessa ai seguenti orari:

A partire dalle ore 14:10 viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

al Il giovedì dalle ore 21:30 in prima serata.

in prima serata. Mentre il sabato dalle 14:45.

Quanti episodi ha Endless Love? Formata da due stagioni ha 35 e 39 episodi ciascuna. Ma solo in Turchia, perché in Italia abbiamo molti più episodi di durate inferiore. Oggi su Canale 5 è in onda la seconda e ultima stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love dove si può vedere in TV e in streaming? La serie televisiva ovviamente viene trasmessa su Canale 5. Ma c’è anche il metodo dello streaming appunto.

Se ci si collega su Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV) è possibile anche recuperare gli episodi precedenti e visionare qualche secondo della puntata successiva.

