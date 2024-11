Trama e streaming di Endless Love: tutte le anticipazioni dettagliate della serie turca in onda sabato 23 novembre 2024.

Anticipazioni 23 novembre Endless Love

Di puntata in puntata Endless Love ci lascia sempre più a bocca aperta a causa di continui colpi di scena, per nulla scontati e che appassionano il pubblico. Ma cosa succede nell’episodio del 23 novembre? Ecco tutto sulla trama:

Emir rivela alla madre che Asu è responsabile dell’incidente di Nihan, che nel mentre ha invece raccontato tutto a Kemal, dopo aver affrontato i due. Poi la chiamata a Kemal in cui lo mette al corrente di tutto.

Successivamente Ayhan e Kemal rintracciano Gurcan, lo prendono e portano nel magazzino di Ayhan in cui cercano di convincerlo a rivelare il nome della persona per cui lavora, ma non dice mezza parola, nemmeno sotto terribili minacce.

Poi la scelta di Kemal di chiedere il divorzio ad Asu, ma quando quest’ultima scopre che in casa c’è anche Nihan, tra loro si scatena una lite. Per questo Asu decide di allearsi con Emir e consegnargli tutte le prove, ma in cambio vorrebbe che venga recuperato Gurcan.

Emir quindi organizza un raid per rapire l’uomo, che nel mentre resiste all’interrogatorio di Ayhan. Per volere di Asu a quest’imboscata partecipa anche Tarik, ma l’incursione si conclude con la fuga di Gurcan.

Nel mentre Asu fa sapere a Kemal di accettare il divorzio, chiedendogli di lasciare l’appartamento per consentirle di fare le valigie.

Il giorno successivo Kemal e Nihan avvistano Gurcan. provano a metterlo alle strette e riescono a scoprire finalmente che effettivamente il tentato omicidio di Nihan è stato commissionato. Per questo la coppia cerca di scoprire cosa si nasconde dietro tutto questoe si trovano davanti a uno scenario sconvolgente.

Asu non è in casa e la presenza di una macchia di sangue nella sua camera, sconvolgono Kemal e Nihan, che si precipitano dalle autorità per aprire l’indagine. Il Commissario Mercan arriva sulla scena e Nihan prova avversione nei suoi riguardi. Mercan punta il dito contro Kemal e sospetta sia coinvolto. Tra i suoi indiziati include anche Nihan.

Infine Emir e Galip sono in ansia per l’assenza di notizie su Asu, specie con la riunione del consiglio che si avvicina.

Endless Love quando va in onda

Ma ora Endless Love quando va in onda? Torna il consueto appuntamento settimanale con la serie televisiva di origine turca. Ora dal lunedì al venerdì è possibile seguire il serial dalle ore 14:10 su Canale 5. Ma non solo.

È previsto anche un appuntamento in prime time il giovedì, a cui seguirà poi Segreti di Famiglia (in seconda serata serata).

Infine anche il sabato alle 14:45 si può guardare l’appuntamento pomeridiano, per lasciare spazio poi a Verissimo.

Quanti episodi conta Endless Love? la serie ha due stagioni di 35 e 39 puntate ognuna, anche se abbiamo un minutaggio molto diverso rispetto alla Turchia, con appuntamenti più brevi in quanto a durata.

Dove vederlo in TV e streaming

La TV e lo streaming sono gli unici mezzi che permettono di poter vedere Endless Love tutti i giorni agli orari precedentemente riportati nel paragrafo precedente.

Se conosciamo Canale 5, in streaming è bene usufruire della piattaforma di Mediaset Infinity. Questa è molto utile perché dà modo non solo di vedere le puntate in tempo reale, ma anche poter recuperare tutti gli episodi in un secondo momento.

C’è modo anche di recuperare le anticipazioni delle puntate da qui a venire o solo alcuni momenti che si vogliono ripercorrere.

Restate sempre collegati per non perdervi nemmeno una news su Endless Love e le sue anticipazioni.