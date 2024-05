Endless Love anticipazioni 31 maggio: Kemal ed Emir cercano disperatamente Nihah

NEWS

Andrea Sanna | 30 Maggio 2024

Endless Love

Domani venerdì 31 maggio è previsto un doppio appuntamento con la serie TV di Canale 5, Endless Love. Qui di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Endless Love 31 maggio

A seguito dei colpi di scena per la puntata di giovedì 30 maggio, scopriamo quali sono le anticipazioni di Endless Love per l’appuntamento del 31 maggio.

ORE 14:10.

Nihan è stata rapita e ora si trova chiusa in un magazzino abbandonato. Il luogo è di proprietà di Iskander, da un gruppo di uomini pagati da Taner. L’idea di quest’ultimo è di vendicarsi di Emir.

La colpa dell’imprenditore è di aver spedito in galera Taner con l’accusa di aver ucciso la moglie Karen. Per questo Taner ha come obiettivo quello di uccidere Nihan per far soffrire Emir, di modo che sarà lui a essere accusato di omicidio.

Sia Kemal che Emir portano avanti le ricerche per provare a raggiungere e liberarla prima che sia troppo tardi.

Queste le anticipazioni del pomeriggio di Endless Love.

ORE 23:20

Come prosegue la trama della serie turca di Canale 5? Kemal fa il possibile per sfruttare le sue conoscenze pur di ritrovare Nihan. Specialmente Necmi. Nel mentre Emir cerca di localizzare il luogo dov’è nascosta con l’aiuto della tecnologia.

Onder, preoccupato per sua figlia, prova a convincere Emir a dirgli cosa sua successo. Non soddisfatto della risposta, contatta Kemal. Quest’ultimo non se la sente a mentire al padre di Nihan. Deciso di ritrovare sua sorella, anche Ozan dà la sua disponibilità.

Le anticipazioni di Endless Love proseguono con Nihan, che è stata finalmente ritrovata dopo il rapimento. Arrivata a casa affronta Emir e lo accusa dell’omicidio di Karen. Lui nega tutto, ma conferma il tentativo di insabbiare tutto svelando che l’assassino è Tarik.

Nihan, sebbene abbia detto a Kemal di non vedersi, lo cerca ripetutamente per informarlo della notizia. Nel frattempo Vildan e Galip si vedono per firmare l’acquisto della casa. Scopre però che il consuocero in realtà l’ha raggirata: sarà lui l’unico proprietario.

E non è finita qui! Perché come si legge dalle anticipazioni di Endless Love, Vildan durante l’assemblea straordinaria del consiglio scopre che Leyla ha deciso di riprendere le sue funzioni di socia.

Nel frattempo Hakki consiglia ad Asu di pazientare, perché un giorno Kemal si dimenticherà di Nihan. La ragazza però ha un’idea migliore: chiedere l’aiuto di Fehime, madre di Kemal.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Endless Love dove e quando va in onda? Per la precisione la serie TV va in onda su Canale 5, tutti i giorni ai seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Il venerdì doppio appuntamento anche alle 23:30 circa.

doppio appuntamento anche alle circa. Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni ha Kara Sevda? L’amata soap opera turca ha due stagioni da 35 e 39 puntate per una. In Italia abbiamo più episodi perché hanno una durata inferiore.

Se vi state chiedendo infine dov’è ambientato Endless Love, la serie televisiva ha come cornice la Turchia.

Dove vederlo in TV e streaming

Tutta la serie di Endless Love dove è possibile vederla? La risposta è semplice: potete scegliere Canale 5 e Mediaset Infinity, che sia sito o app.

Potete quindi guardare la serie TV in diretta o quando lo ritenete più opportuno. Questo vi darà modo di restare sempre aggiornati e sapere come finisce Endless Love.

A domani con tante altre anticipazioni!