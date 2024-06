Endless Love anticipazioni 6 giugno: Kemal fa una rivelazione CLAMOROSA a Emir

NEWS

Andrea Sanna | 5 Giugno 2024

Endless Love

Episodi e dove vederlo in TV: tutto su Endless Love e le sue anticipazioni in vista della puntata del 6 giugno

Quanti colpi di scena ci riserva Endless Love! Non sarà da meno la puntata del 6 giugno. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Endless Love 6 giugno

La trama di Endless Love per il 6 giugno ci regalerà dei nuovi colpi di scena. Cosa succederà? Ecco le anticipazioni qui a seguire:

Grazie a un flashback si scopre che Mujgan era sul ciglio del balcone. Era pronta a buttarsi, ma non si è trattato di suicidio. Fu Galip a spingerla.

Successivamente Kemal va da Emir per dirgli che fu tutta opera di suo padre e che se oggi Mujgan è paralizzata è a causa sua. Lei aveva dato alla luce un altro figlio, ma per Galip era frutto di un’altra relazione. Questo porta quindi Emir a scoprire di non essere figlio unico. Una rivelazione clamorosa!

Nel mentre Onder, dopo la sfuriata di Vildan, va via di casa. Intanto Asu chiede a Leyla se lei approva il legame che ha con Kemal. La donna però risponde che alla fine dei giochi a trionfare sarà l’amore tra il suo amico e sua nipote Nihan. Un’altra doccia fredda dunque per Asu.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Chiaramente qualcuno si starà chiedendo anche dove e quando va in onda Endless Love? Diciamo subito che la serie TV va in onda su Canale 5, a questi orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

e la dalle Il sabato doppio appuntamento anche alle 23:30 circa.

Per sapere infine quanti episodi e quante stagioni ha Kara Sevda, vi informiamo che la serie turca vanta due stagioni da 35 e 39 puntate.

Dov’è ambientata Endless Love? In Turchia!

Dove vedere in TV e streaming

Per seguire Endless Love potete consultare non solo Canale 5 in TV, ma anche vedere la serie turca in streaming in italiano su Mediaset Infinity.

Questo vi permetterà di scoprire come finirà Endless Love, mediante l’intricata trama di questo appassionante racconto.

Le nuove anticipazioni vi aspettano domani!