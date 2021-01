2 Enock Barwuah contro Alda D’Eusanio

Enock Barwuah attacca Alda D’Eusanio dopo lo scivolone di quest’ultima, che potrebbe costarle la squalifica. Nel corso della serata di ieri, mentre i concorrenti del Grande Fratello Vip erano impegnati in una festa a tema “Persia”, la conduttrice ed opinionista si è lasciata andare utilizzando la n-word. “Beh perché vedi qualche ne***o?“, ha dichiarato la D’Eusanio a tavola nell’imbarazzo generale dei coinquilini. In poche ore il video ha fatto il giro del web e, secondo molti, Alda verrà punita con la squalifica.

C’è infatti un precedente avvenuto proprio nel corso della stessa edizione del reality e che riguarda Fausto Leali. Il cantante era stato squalificato dopo aver utilizzato la stessa parola della D’Eusanio. Il destino della giornalista all’interno del GF Vip sembra perciò segnato. Intanto sui social network sono in molti ad aver richiesto la condanna del gesto della conduttrice. Tra questi c’è anche il fratello di Mario Balotelli, che sul suo profilo Instagram si è scagliato duramente contro la D’Eusanio.

“Che schifo, questo non è un errore ma molto di più – ha tuonato Enock Barwuah su Instagram – Ancora una volta nel contesto del GF Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno. Fate girare questo video“. Enock ha poi taggato sia il profilo ufficiale del Grande Fratello Vip che quello di Alfonso Signorini.

“Non sto insinuando che qualcuno debba parlare di squalifica, ma sicuramente non deve passare inosservato – ha poi proseguito – in questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di altre persone“. Verranno presi provvedimenti disciplinari contro Alda D’Eusanio?

