In un’intervista Enzo Paolo Turchi ha criticato la giuria di Ballando con le Stelle, definendola poco competente. Ha spiegato che la danza richiede anni di studio e non può essere improvvisata. Il suo sogno? Diventare giudice di Amici di Maria De Filippi.

Enzo Paolo Turchi stronca Ballando e sogna Amici

Come ormai noto, Enzo Paolo Turchi non le manda a dire. In una recente intervista rilasciata a Gabriele Bojano per Il Corriere della Sera, il coreografo e ballerino ha espresso opinioni ben definite sul mondo della danza televisiva, bocciando senza mezzi termini la giuria di Ballando con le Stelle e, al tempo stesso, lasciando intendere un certo interesse per Amici di Maria De Filippi.

Alla domanda su quale fosse il suo sogno nel cassetto, Enzo Paolo Turchi ha risposto con sincerità: “Fare il giudice di Amici. Per poter dire anche la mia che è un po’ diversa da quello che dicono loro.”

Una dichiarazione che si ripresenta come già accaduto in passato, quando il coreografo aveva già espresso questo desiderio. Quando però l’intervistatore gli ha chiesto se gli piacerebbe essere tra i giudici di Ballando con le Stelle, la risposta è stata netta e senza mezzi termini ha dichiarato:

“No, perché lì non sono giudici ma opinionisti, la maggior parte non è competente. Ballando con le Stelle non è un programma di danza, contiene balli per persone che non sono ballerine.”

Enzo Paolo Turchi ha poi voluto spiegare il suo punto di vista con un paragone curioso e diretto:

“Faccio un esempio: se le do il testo di una canzone in inglese e le dico: devi impararla, l’impari anche se non conosci l’inglese. Così è il ballo. Per diplomarsi in danza ci vogliono dieci anni, sarebbe troppo comodo poterlo fare in tre mesi!”

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni: per Enzo Paolo Turchi, la danza è una disciplina fatta di studio, rigore e dedizione, e non può essere improvvisata in televisione. Dunque per questo lui non sembra apprezzare troppo la scelta di Ballando con le Stelle.

Ciò che sogna, invece, è quello di poter arrivare ad Amici in qualità di giudice e chissà che un giorno non possa davvero concretizzarsi questa possibilità.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.