Su Rai 1 è andata in scena ieri sera la settima puntata di Ballando con le Stelle, dove abbiamo scoperto chi è stato eliminato e la classifica finale.

Ballando con le Stelle, classifica settima puntata

Puntuale su Rai 1 ieri sera è andata in onda la settima puntata di Ballando con le Stelle, dove abbiamo scoperto chi è stato eliminato dalla gara, con il ballottaggio d’apertura. Come vedremo sotto meglio nel dettaglio, a lasciare lo show, sono stati la signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Ma non solo, perché nel finale c’è stata una sorpresa.

Prima di scoprirla, però, vediamo insieme la classifica provvisoria e come si sono posizionate tutte le coppie…

Classifica provvisoria settima puntata Ballando con le Stelle
Classifica provvisoria della settima puntata di Ballando con le Stelle

In seguito è stata la volta di Alberto Matano. Il giurato ha dovuto consegnare i 50 punti di tesoretto a una delle coppie in gara e ha scelto di premiare Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Poi la parola è passata a Rossella Erra, che ha smezzato il punteggio con Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Quindi la classifica si è poi presentata in questo modo…

La classifica di Ballando con le Stelle dopo il tesoretto
La classifica di Ballando con le Stelle dopo il tesoretto

Poco dopo Milly Carlucci ha annunciato chi sono i protagonisti che rivedremo durante la prossima puntata di Ballando con le Stelle.

A salvarsi nel dettaglio: Paolo Belli Anastasia Kuzmina; Barbara d’Urso Pasquale La RoccaNancy Brilli e Filippo Zara (che sostituisce momentaneamente Carlo Aloia); Martina Colombari e Luca Favilla. In settima puntata ci saranno anche: Fabio Fognini e Giada Lini.

Sono rimasti momentaneamente fuori: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Marcella Bella e Chiquito, Rosa Chemical ed Erica Martinelli.

La coppia vincitrice della puntata è stata quella formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che avranno 10 punti in più la prossima settima.

Adesso scopriamo quindi chi è stato eliminato da Ballando con le Stelle nel corso della settima puntata

Chi è stato eliminato da Ballando

Prima di scoprire chi è stato eliminato, ricordiamo che la puntata di Ballando con le stelle ieri ha avuto inizio con un ballottaggio tenuto in sospeso la scorsa settimana.

Ad affrontarsi la signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale e Nancy Brilli accompagnata eccezionalmente da Filippo Zara. Abbiamo visto un altro maestro a causa dell’infortunio di Carlo Aloia (che però ci ha riferito tornerà presto – QUI I DETTAGLI).

In ogni caso a lasciare il programma sono stati la signora Coriandoli e Simone Di Pasquale.

Ma non è finita perché, come detto, al termine della settima puntata altre tre coppie sono finite allo spareggio: Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Marcella Bella e Chiquito, ma anche Rosa Chemical ed Erica Martinelli. A salvarsi proprio questi ultimi, ma c’è una novità.

Non c’è stato alcun eliminato. Le altre due coppie la prossima settimana si sfideranno per lo spareggio, a cui si aggiungerà Andrea Delogu insieme a Nikita Perotti. La conduttrice proverà a tornare in gara dopo il terribile lutto che l’ha colpita.

Queste dunque tutte le informazioni su Ballando con le Stelle.

Seguite Novella 2000 anche su: FacebookInstagram e X