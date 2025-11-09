Su Rai 1 è andata in scena ieri sera la settima puntata di Ballando con le Stelle, dove abbiamo scoperto chi è stato eliminato e la classifica finale.

Ballando con le Stelle, classifica settima puntata

Puntuale su Rai 1 ieri sera è andata in onda la settima puntata di Ballando con le Stelle, dove abbiamo scoperto chi è stato eliminato dalla gara, con il ballottaggio d’apertura. Come vedremo sotto meglio nel dettaglio, a lasciare lo show, sono stati la signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Ma non solo, perché nel finale c’è stata una sorpresa.

Prima di scoprirla, però, vediamo insieme la classifica provvisoria e come si sono posizionate tutte le coppie…

Classifica provvisoria della settima puntata di Ballando con le Stelle

In seguito è stata la volta di Alberto Matano. Il giurato ha dovuto consegnare i 50 punti di tesoretto a una delle coppie in gara e ha scelto di premiare Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Poi la parola è passata a Rossella Erra, che ha smezzato il punteggio con Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Quindi la classifica si è poi presentata in questo modo…

La classifica di Ballando con le Stelle dopo il tesoretto

Poco dopo Milly Carlucci ha annunciato chi sono i protagonisti che rivedremo durante la prossima puntata di Ballando con le Stelle.

A salvarsi nel dettaglio: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina; Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca; Nancy Brilli e Filippo Zara (che sostituisce momentaneamente Carlo Aloia); Martina Colombari e Luca Favilla. In settima puntata ci saranno anche: Fabio Fognini e Giada Lini.

Sono rimasti momentaneamente fuori: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Marcella Bella e Chiquito, Rosa Chemical ed Erica Martinelli.

La coppia vincitrice della puntata è stata quella formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che avranno 10 punti in più la prossima settima.

Adesso scopriamo quindi chi è stato eliminato da Ballando con le Stelle nel corso della settima puntata…

Chi è stato eliminato da Ballando

Prima di scoprire chi è stato eliminato, ricordiamo che la puntata di Ballando con le stelle ieri ha avuto inizio con un ballottaggio tenuto in sospeso la scorsa settimana.

Ad affrontarsi la signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale e Nancy Brilli accompagnata eccezionalmente da Filippo Zara. Abbiamo visto un altro maestro a causa dell’infortunio di Carlo Aloia (che però ci ha riferito tornerà presto – QUI I DETTAGLI).

In ogni caso a lasciare il programma sono stati la signora Coriandoli e Simone Di Pasquale.

Ma non è finita perché, come detto, al termine della settima puntata altre tre coppie sono finite allo spareggio: Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Marcella Bella e Chiquito, ma anche Rosa Chemical ed Erica Martinelli. A salvarsi proprio questi ultimi, ma c’è una novità.

Non c’è stato alcun eliminato. Le altre due coppie la prossima settimana si sfideranno per lo spareggio, a cui si aggiungerà Andrea Delogu insieme a Nikita Perotti. La conduttrice proverà a tornare in gara dopo il terribile lutto che l’ha colpita.

Queste dunque tutte le informazioni su Ballando con le Stelle.

