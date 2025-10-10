Al Grande Fratello, Jonas ha scritto un biglietto ai nuovi concorrenti presenti in Tugurio. Il pezzetto di carta, però, conteneva un errore grammaticale. Rasha dopo averlo ricevuto ha provato a correggerlo, ma ha fatto anche peggio! Inutile dire che il web si è scatenato tra ironie e meme sul “disastro grammaticale”.

L’errore da penna rossa al GF

Sta per concludersi la seconda settimana di permanenza nella Casa del GF e non mancano già le prime dinamiche tra inquilini. Specie ora che sono entrati dei nuovi protagonisti all’interno del gioco. Tra loro c’è stato una sorta di scambio di messaggi scritti al Grande Fratello. Peccato che il tutto si sia attuato in modo un po’ disastroso dal punto di vista grammaticale.

Protagonisti della scena sono stati Jonas e Rasha, due concorrenti dell’attuale edizione del reality. Rasha è entrata nella Casa del GF solo questo lunedì, ma ha trascorso qualche giorno nel Tugurio con gli altri nuovi arrivati, prima di unirsi al gruppo principale.

Durante la divisione tra “casalinghi” e “tuguriati”, Jonas ha scritto un bigliettino ai nuovi inquilini del GF, dopo aver scoperto che questi avevano “rubato” alcune provviste. Un messaggio scritto senza giri di parole e… grammaticalmente discutibile:

“Se prima vi avremo accolto con entusiasmo, ora… Per questa cosa che avete fatto, quando entrerete, ne prenderemo atto.”

La frase ha fatto storcere il naso a molti, anche a Rasha, che ha deciso di rispondere al messaggio correggendolo. Peccato, però, che nel tentativo di sistemarlo, ha fatto anche peggio:

“Se prima vi avessimo accolto con entusiasmo, ora… Per questa cosa che avete fatto, quando entrerete, ne prenderemo atto.”

I bigliettini con gli errori grammaticali al GF

Inutile dire che l’errore evidentissimo non è sfuggito agli occhi degli utenti, che hanno immediatamente avuto da ridire. L’accaduto è diventato virale sui social. Ha portato molti a ironizzare sulla scarsa attenzione alla grammatica anche nei contesti pubblici.

Insomma, urge un ripassino di grammatica al GF! Simona fai qualcosa!