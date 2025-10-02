Durante una chiacchierata con Francesco Rana al Grande Fratello, Jonas Pepe ha fatto una rivelazione inaspettata e… surreale. Il concorrente ha raccontato infatti di aver scritto una lettera a… Giacomo Leopardi (sì, avete letto bene) per rimproverarlo!

Il racconto di Jonas al Grande Fratello

Nel mondo surreale del Grande Fratello (dove non mancano liti e dinamiche varie) può succedere di tutto, anche che un concorrente decida di scrivere — letteralmente — a Giacomo Leopardi. No, non è uno scherzo, ma quanto raccontato da Jonas Pepe, uno dei protagonisti dell’edizione in corso. Il giovane modello e attore ha condiviso con Francesco Rana un aneddoto curioso quanto inaspettato.

Il 24enne ha infatti rivelato di aver scritto, a 19 anni, una vera lettera al celebre poeta di Recanati. L’obiettivo? Fargli notare che, forse, avrebbe potuto vedere la vita in modo un po’ più… positivo.

“Tu lo conosci Leopardi? Il poeta nato a Recanati, che ha scritto A Silvia. Io scrissi una lettera a lui quando avevo 19 anni. Sì, gli ho scritto una lettera, dove in poche parole lo rimproveravo, però in maniera molto rispettosa perché a 19 anni non ero nessuno rispetto a lui”.

Jonas "Conosci Leopardi?A 19 anni gli scrissi una lettera per rimproverarlo" dagli occhi del vigile si veded un po di disagio diciamo, che soggetto #grandefratello pic.twitter.com/z4s1hJGyyE — (@TrashAddicted01) October 1, 2025

Il gesto nasce da una riflessione sulla visione pessimistica che Leopardi aveva della vita e del piacere umano. Ecco cosa ha raccontato Jonas al coinquilino del Grande Fratello:

“Gli ho scritto che non si era impegnato abbastanza per vivere davvero la vita ed essere felice. Lui parlava della vita in maniera particolare. Per lui l’uomo puntava a il piacere, non a un piacere. E il piacere inteso come senso esteso, perenne e illimitato. Invece io gli ho espresso che questa cosa è bella così, che la vita è un dono, che senza dispiacere non ci sarebbe stato il piacere”.

Jonas non ha voluto mettersi al di sopra del grande autore, ma ha sentito il bisogno di confrontarsi, anche se solo idealmente, con uno dei massimi rappresentanti del pensiero pessimista nella letteratura italiana. Insomma anche al Grande Fratello si parla di Giacomo Leopardi.

Il video ovviamente è diventato virale in rete, suscitando l’ironia da parte di molti utenti.