1 Estefania Bernal e Roger Balduino di nuovo insieme

Continuano gli incontri estivi tra gli ex concorrenti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo la reunion tra il vincitore Nicolas Vaporidis e gli amici con cui ha legato maggiormente, anche Estefania Bernal ha incontrato un naufrago. La modella si è rivista con il collega Roger Balduino, grazie a un evento organizzato da un brand di biancheria intima.

Il loro rapporto a L’Isola dei Famosi ha vissuto degli alti e bassi. Inizialmente si erano avvicinati, tanto che qualcuno sperava potesse nascere una coppia, ma così non è stato. Una serie di eventi, tra cui l’arrivo in Honduras dell’ex di Roger per un confronto, ha fatto vacillare e non poco le certezze di Estefania Bernal, la quale ha preferito metterci un punto definitivo. Sebbene Roger abbia tentato in tutti i modi di riconquistarla non c’è stato nulla da fare. Con il trascorrere delle settimane e dopo la fine del programma, l’argentina ha deciso di concedergli una chance, ma da amica.

Come fa notare Biccy, Estefania Bernal e Roger Balduino hanno voluto fare una sorpresa ai propri fan pubblicando delle foto insieme su Instagram. A parlare è stata l’ex naufraga che mostrandosi accanto al collega ha dichiarato: “Per tutti voi che ci avete chiesto tanto di noi, eccoci finalmente insieme. Roger ti sono mancata? Quanto? Sei pronto per la serata?“. Il ragazzo ha fatto un po’ il timido, ma ha lasciato intendere di essere felice di rivederla e di aver sentito la sua mancanza.

In tanti sperano probabilmente in un ipotetico ritorno di fiamma per loro, ma niente di questo è mai avvenuto. Estefania Bernal e Roger Balduino si frequentano semplicemente come due amici. Chissà che in futuro magari non possano avvicinarsi, ma è presto per dirlo! Vedremo cosa succederà.

