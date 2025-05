Vediamo insieme chi ha votato l’Italia in finale all’Eurovision

A chi ha dato i voti l’Italia durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2025? Ecco come ha distribuito i voti il nostro Paese.

Come ha distribuito i voti l’Italia all’Eurovision 2025

È la serata delle grandi occasioni! Oggi sabato 17 maggio c’era tanta attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest, che vede l’Italia gareggiare con Lucio Corsi e per San Marino, il producer e DJ Gabry Ponte.

Non solo le esibizioni, perché uno dei momenti più importanti dell’appuntamento è ovviamente la votazione. Ebbene come ha distribuito i suoi voti l’Italia? Chi ha scelto il televoto e la giuria? Collegati con l’amatissimo Topo Gigio (che ha fatto impazzire l’intera platea), abbiamo scoperto le mosse compiute dall’Italia all’Eurovision 2025.

Come capita in ogni edizione, alla chiusura del televoto è stata stilata una classifica dei primi 10 paesi più votati. Sono stati assegnati 12 punti alla prima nazione più votata, 10 alla seconda, poi da 8 a un punto dalla terza alla nazione che per l’Italia si è classificata al decimo posto.

Quindi se vi state chiedendo chi ha votato l’Italia alla finale dell’Eurovision 2025 possiamo finalmente scoprire insieme come sono andate effettivamente le cose.

Ecco il risultato: Regno Unito (12 punti), Estonia (10 punti), Germania (8 punti), Danimarca (7 punti), San Marino (6 punti). Poi ancora Malta (5 punti), Svizzera (4 punti), Albania (3 punti), Ucraina (2 punti) e Finlandia (1 punto).

Questi invece i voti del televoto…

I voti assegnati dall’Italia al televoto – Eurovision 2025

Così dunque l’Italia ha fatto le sue scelte e abbiamo risposto alla vostra domanda su chi ha votato il nostro Paese alla finale dell’Eurovision 2025. Vi trovate d’accordo con queste scelte o avreste preferito una classifica differente?

