All’Eurovision Song Contest 2025 tra i cantanti in gara c’è Melody, rappresentante della Spagna con la canzone Esa diva. Ecco a voi tutte le curiosità come l’età e la vita privata e dove seguirla sui social, così come le news sulla sua carriera e album. Scopriamo chi è Melody dell’Eurovision.

Chi è Melody

Nome e Cognome: María Melodía Ruiz Gutiérrez (nota Melody)

Data di nascita: 12 ottobre 1990

Luogo di nascita: Dos Hermanas (Siviglia)

Età: 34 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantante, chitarrista e danzatrice

Fidanzato: Melody è impegnata con Ignacio Batallán

Figli: Melody ha un figlio di nome Cairo

Profilo Instagram: @soyyomelody

Melody età, vero nome e biografia

Se vi state chiedendo se Melody è una cantante italiana e dov’è nata, siete nel posto giusto.

Per quanto alcuni se lo siano domandato in realtà Melody è una cantante spagnola. Il suo vero nome è María Melodía Ruiz Gutiérrez ed è nata il 12 ottobre 1990 a Dos Hermanas (Siviglia). La sua età è di 34 anni ed è del segno zodiacale della Bilancia.

È un’artista poliedrica, la conosciamo come cantante, ma anche come chitarrista e danzatrice ed è cresciuta intorno all’arte grazie alla sua famiglia. Suo padre infatti, Lorenzo Ruiz Molina è un cantante e leader del gruppo Los Kiyos. La madre invece è Ana Gutiérrez Flores ed è di origini gaditane e ha sostenuto Melody nel suo percorso artistico.

Dalla biografia sappiamo ancora che la cantante spagnola ha una sorella maggiore di nome Eleazar, che nella vita fa il suo stesso lavoro di cantante, ma è anche ballerina e stilista.

Negli anni Melody ha vissuto anche dei momenti difficili, ma si è sempre rialzata ed è apprezzata nel suo Paese.

Perché Melody si chiama così? Il suo nome d’arte è un omaggio alla musica. Lei ha anche raccontato alla stampa come il suo destino artistico fosse praticamente quasi scritto.

Vita privata

E la vita privata della cantante spagnola? Melody è una persona molto riservata, ma sappiamo che ha un fidanzato. Lui è Ignacio Batallán, giocatore di pallavolo e beach volley.

Fanno coppia fissa da diversi anni ma a quanto pare non sono sposati. La loro storia è diventata più nota nel 2024, quando la cantante ha annunciato la nascita del loro figlio Cairo.

Dove seguire Melody di Eurovision: Instagram e social

Da Instagram a Threads, questi sono solo alcuni dei social più diffusi in cui è possibile seguire Melody, la cantante di Esa diva.

Non sembrerebbe avere un profilo X, ma il nome di Melody su Twitter è molto chiacchierato. Ha anche un sito ufficiale recuperabile dall’account di Instagram.

In generale non posta molto del suo privato, ma tutto principalmente incentrato su musica e sport anche se non mancano scatti con i suoi affetti.

Carriera

Sulla carriera di Melody possiamo dire che è diventata nota molto presto, come bambina prodigio. A soli 11 anni ha debuttato con il singolo “El baile del gorila”, tratto dall’album “De pata negra”. In Spagna la canzone diventata un tormentone estivo, diffondendosi rapidamente anche nei paesi latini.

Questo successo l’ha portata a diventare un esempio per i giovanissimi della sua stessa età. Poi come vediamo in seguito sono usciti anche altri dischi, dove ha lavorato su più generi musicali, facendosi poi notare in alcuni programmi e serie TV spagnole.

Poi altri successi con sonorità più mature fino alla prima partecipazione all’Eurovision Song Contest dove ha raggiunto il secondo posto, con la canzone Amante de la luna.

Successivamente Melody ha avuto un periodo di pausa importante e questa decisione venne speculata dai media che commentarono la scelta con indiscrezioni prive di fondamento.

Dopo un debutto non proprio impattante con l’album del 2013, l’anno successivo è tornata alla ribalta a suon di streaming e ha duettato anche con María Peláe, nel brano “Putukita”.

Poi la partecipazione al Benidorm Fest con Esa diva, che le ha permesso di arrivare all’Eurovision Song Contest 2025.

Album e canzoni

E gli album e le canzoni di Melody? La cantante ha pubblicato diversi album in studio a cui sono seguiti ovviamente dei singoli, tra cui appunto Esa diva.

Il primo disco risale al 2001 e porta il titolo di De pata negra. Questo album le è valso anche una candidatura nel 2002 al Latin Grammy Awards e nel 2003 al Latin Billboard Music Awards.

Nel 2002 invece ha pubblicato Muévete e l’anno successivo ancora T.Q.M. Poi si è passati al 2004 con Melodía e nel 2008 con Los Buenos días e nel 2014 con Mucho camino por andar.

Film e serie TV

Il travolgente successo ha permesso a Melody di prendere parte ad alcuni programmi e serie TV spagnole. Nel 2002 ha interpretato Úrsula nella serie “Cuéntame cómo pasó”. Peraltro ha cantato anche una versione di “La chica yeyé” di Concha Velasco.

Programmi TV

Come detto negli anni Melody ha partecipato ad alcuni programmi televisivi, come la versione spagnola di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show

Nel 2013 la cantante è stata protagonista della terza edizione di Tu cara me scena, che noi comunemente conosciamo come Tale e Quale Show. Si è classificata seconda alla fine del percorso.

Benidorm Fest

A febbraio 2025 Melody ha vinto con Esa diva il Benidorm Fest. Si tratta di un brano che le ha portato il successo dopo la prima partecipazione all’Eurovision a 16 anni.

Melody a Eurovision Song Contest 2025

Dal 13 al 17 maggio 2025 l’Eurovision Song Contest è nel suo svolgimento. Una manifestazione, stavolta con sede a Basilea, in cui si celebra la musica e che ne decreta un vincitore tra le Nazioni in gara.

La Spagna è ben rappresentata. Melody è la cantante di Esa diva, canzone con cui è presente in gara all’Eurovision Song Contest 2025 per portare in alto la bandiera iberica. Peraltro non è la prima volta che vi partecipa.

Canzone Eurovision testo e significato di Esa diva

Come detto Melody è presente all’Eurovision Song Contest 2025 con la canzone Esa diva. Qual è il testo e significato del brano? Partiamo dallo scoprire uno piccolo stralcio delle strofe:

“Una diva es sencilla

como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

como un pez en el mar?”

Si tratta di un brano pop molto energico che vede la firma di Alberto Fuentes. Alla produzione autori di fama internazionale come Thomas G:son, Joy Deb (co-autore di “Heroes” di Måns Zelmerlöw) e Peter Boström (co-autore di “Euphoria” di Loreen).

Se invece siete curiosi di sapere il significato di Esa diva di Melody, sappiate che si tratta di un brano di orgoglio femminile. La diva viene vista e considerata come un simbolo di libertà, che riguarda chiunque. Una libertà non esclusiva dove chiunque può risplendere senza alcun timore.

Concorrenti Eurovision Song Contest 2025

Se vi state chiedendo chi sono le Nazioni e i cantanti presenti all’Eurovision nel 2025, siete nel posto giusto. Ecco l’ordine di esibizione dei protagonisti? Ecco come si svolgeranno le performance durante la prima semifinale del 13 maggio:



Islanda – VÆB – RÓA; Polonia – Justyna Steczkowska – GAJA; Slovenia – Klemen – How Much Time Do We Have Left; Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato; Ucraina – Ziferblat – Bird of Pray; Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu; Portogallo – NAPA – Deslocado; Norvegia – Kyle Alessandro – Lighter; Belgio – Red Sebastian – Strobe Lights; Azerbaijan – Mamagama – Run With U; San Marino – Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Albania – Shkodra – Elektronike Zjerm; Olanda – Claude – C’est La Vie; Croazia – Marko Bošnjak – Poison Cake e Cipro – Theo Evan – Shh.

Durante la seconda semifinale in programma il 15 maggio a salire sul palco:

Australia – Go-Jo – Milkshake Man; Montenegro – Nina Žižić – Dobrodošli; Irlanda – EMMY – Laika Party; Lettonia – Tautumeitas – Bur Man Laimi; Armenia – PARG – SURVIVOR; Austria – JJ – Wasted Love; Grecia – Klavdia – Asteromáta; Lituania – Katarsis – Tavo Akys; Malta – Miriana Conte – SERVING; Georgia – Mariam Shengelia – Freedom; Danimarca – Sissal – Hallucination; Repubblica Ceca – ADONXS – Kiss Kiss Goodbye; Lussemburgo – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise; Serbia – Princ – Mila

e Finlandia – Erika Vikman – ICH KOMME.

A loro si aggiungono poi anche i finalisti già annunciati di questa edizione dell’Eurovision. Nell’ordine: Francia – Louane – Maman; Germania – Abor & Tynna – Baller; Italia – Lucio Corsi – Volevo essere un duro; Spagna – Melody – Esa diva; Svizzera – Zoë Më – Voyage; Regno Unito – Remember Monday – What the just happened?.