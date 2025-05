Diversamente da come avvenuto anche lo scorso anno, stavolta all’Eurovision 2025 la Francia ha dato 6 punti all’Italia durante la votazione finale, sorprendendo tutti!

La Francia vota Italia all’Eurovision 2025

Questa sera la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 tenutasi a Basilea ha visto l’Italia rappresentata da Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro”. Nonostante la performance sia stata apprezzata sia per originalità sia per lo stile, l’Italia si è classificata quinta. Ma NOTIZIA! 6 punti arrivano dalla Francia. A differenza dello scorso anno dove non hanno dato alcun voto al nostro Paese, stavolta i cugini d’oltralpe si sono superati (a differenza dei nostri 0 punti).

La Francia dall’altra parte ha visto come sua rappresentate la cantante Louane, con il brano “Maman”, ha sicuramente giocato di strategia e non assegnare il massimo dei voti al nostro Paese, ma sono arrivati comunque 6 punti. Un gesto che stavolta non ha riacceso alcuna rivalità storica tra i due Paesi in questa finale dell’Eurovision 2025. Anzi. C’è stato davvero grande stupore.

Questa decisione della giuria francese di premiare con un punteggio, seppur non altissimo l’Italia all’Eurovision 2025 ha suscitato reazioni sorprendenti. Sintomo comunque di come la Francia abbia apprezzato la performance e il brano di Lucio Corsi.

Tuttavia lo scorso anno la Francia non ha premiato l’esibizione di Angelina Mango, tanto acclamata durante l’Eurovision 2025, ma ha invertito la rotta con Lucio Corsi.

Nonostante i sei punti da parte della Francia, l’Italia ha ricevuto comunque un bel punteggio dalla giuria e dal televoto, piazzandosi così al quinto posto in classifica.

In ogni caso l’Italia può comunque ritenersi soddisfatta al di là di tutto. La canzone di Lucio Corsi così come il suo modo di stare sul palco e porsi ha ricevuto comunque grandi apprezzamenti. La Francia però evidentemente ha preferito dare i suoi punti ad altri talentosi artisti presenti alla finale dell’Eurovision 2025.

Polemiche e classifica a parte, l’Italia ha dimostrato all’Eurovision 2025 di avere artisti di spessore e di essere una forza musicale di rilievo in Europa.