Grandi emozioni in questa finale all’Eurovision 2025 ce le ha regalate Lucio Corsi con il suo brano Volevo essere un duro.

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025, tenutasi all’arena St. Jakob di Basilea, ha visto l’Italia protagonista di uno dei momenti più intensi ed emozionanti della serata. A rappresentare il nostro Paese è stato Lucio Corsi, cantautore toscano dallo stile unico e riconoscibile. Si è presentato con il brano “Volevo essere un duro”, già amatissimo dopo il suo secondo posto a Sanremo.

Corsi ha scelto la via della semplicità, salendo sul palco con l’eleganza delle sue parole e un’estetica senza fronzoli. Niente coreografie complesse, laser o costumi eccentrici: solo lui, la chitarra, il piano e la sua voce. Un coraggio raro all’Eurovision, dove spesso il contorno rischia di oscurare la musica. Ma non questa volta.

“Volevo essere un duro” è una canzone che racconta la difficoltà di essere sensibili in un mondo che premia solo i forti. Una confessione dolceamara che, proprio nella cornice spettacolare e a tratti surreale dell’Eurovision, ha risuonato come un inno silenzioso alla verità interiore.

Il pubblico, abituato a ballare su ritmi incalzanti e battute elettroniche, si è ammutolito. Alla fine dell’esibizione, un bell’applauso ha invaso l’arena. La regia internazionale ha saputo valorizzare ogni dettaglio della performance, alternando primi piani intensi a panoramiche che mostravano un pubblico emozionato e colto dal momento. Lucio ha reagito con un timido e commosso “Grazie”.

Lucio just came to Eurovision to showcase his life story for three minutes. For that alone, this entry is very special from the others. It feels authentic & real next to all the crazy and over-the-top stuff



Well done Italy, this is gold!#Eurovision #Eurovision2025 #ESC2025 pic.twitter.com/KmyTL7REEo