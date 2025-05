In queste ore, con un post pubblicato sui suoi profili social, Tony Effe ha annunciato a sorpresa il suo primo libro: ecco il titolo e quando esce il romanzo, già attesissimo da tutti i fan.

Arriva il primo libro di Tony Effe

Questo è certamente un periodo meraviglioso per Tony Effe. Come tutti sappiamo, solo lo scorso febbraio il rapper ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone inedita Damme ‘na mano. L’artista romano come se non bastasse sta anche preparando i prossimi live, che di certo sapranno stupire tutto il pubblico. Anche la vita privata di Tony nel mentre procede a gonfie vele.

Solo qualche settimana fa infatti il cantante ha annunciato che tra pochi mesi diventerà padre per la prima volta e che la sua compagna Giulia De Lellis darà alla luce una bambina. La notizia naturalmente ha fatto discutere il web intero e in molti attendono con ansia la nascita della piccola Priscilla. Nelle ultime ore intanto per i fan è arrivata l’ennesima sorpresa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Co un post sui social, Tony Effe ha annunciato l’arrivo del suo primo libro, che è già disponibile per il pre-order. Il titolo del romanzo è Non volevo ma lo sono e parlerà della “storia vera, cruda e a tratti spietata di Tony”, che sarà “raccontata senza falsi moralismi e senza il bisogno di piacere”. Ma quando esce il libro? Il volume, edito da Mondadori, verrà pubblicato il prossimo 27 maggio.

Tra pochi giorni dunque il cantante rilascerà il romanzo e di certo in molti si stanno già chiedendo cosa rivelerà in questo nuovo e inedito progetto. Come ci stupirà stavolta Tony? Non resta che attendere per scoprirlo.