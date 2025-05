All’Eurovision Song Contest 2025 si fa la conta dei Paesi che non hanno dato punti all’Italia! Ecco chi sono nel dettaglio.

Chi non ha votato Italia all’Eurovision 2025

La finale della verità! Stasera abbiamo finalmente non solo chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2025 ma anche ci sono quei Paesi che non hanno alcun voto all’Italia capitanata dal cantautore toscano, Lucio Corsi.

LEGGI ANCHE: Eurovision 2025, come ha distribuito i suoi voti l’Italia in finale tra televoto e giuria

Quando è arrivato il momento delle votazioni abbiamo scoperto infatti chi non ha votato l’Italia e dunque ha messo a rischio la posizione in classifica dell’artista. Nel dettaglio troviamo:

Svezia, Olanda, Armenia. E ancora Norvegia e Austria non hanno dato alcun volto all’Italia all’Eurovision 2025. Ma non è finita, perché tra gli altri Lettonia, Irlanda, Montenegro, Serbia, Regno Unito, Finlandia, Australia. A sorpresa anche l’Albania.

Dopo la nota dolente, invece, vediamo chi sono quelle Nazioni che hanno preso a cuore la presenza di Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025 e ci hanno assegnato dei punti:

Slovenia, San Marino, Portogallo, Croazia, Georgia, Svizzera (12 punti), Azerbaijan, Lituania (10 punti), Ucraina, Danimarca, Polonia (8 punti), nessuno (7 punti), Francia (6 punti). Poi ancora Germania, Belgio (5 punti), Malta, Grecia, Spagna, Estonia (4 punti), Cechia, Israele, Cipro (3 punti), Islanda (2 punti) e nessuno (1 punto).

Al televoto invece l’Italia ha guadagnato solo 97 punti. Il totale ci ha quindi fatto guadagnare il quinto posto.

Sul web inutile dirvi che si è creato il caos, tra chi ha avuto da ridire su alcuni Paesi, sempre restii dal dare qualche nota di merito all’Italia e chi invece sottolinea come, bene o male, siano sempre gli stessi Stati a premiarci. All’Eurovision 2025 però anche stavolta il pubblico si è espresso e questa è stata la loro decisione.

Certamente Lucio Corsi avrebbe meritato molto di più, così come sarebbe stato bello vedere più in alto anche Gabry Ponte (seppur per San Marino). Sta di fatto comunque che entrambi gli artisti hanno portato in alto il nome degli Stati che hanno rappresentato e di questo possiamo esserne più che orgogliosi.

Si è concluso così l’Eurovision 2025 con la vittoria dell’Austria.