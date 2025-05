Cesare, il nipote d Michelle Hunziker, sta seguendo la sua nonna durante la finale dell’Eurovision. Come noto infatti la conduttrice è presente sul palco della manifestazione proprio in questo ruolo. La reazione del piccolo quando la riconosce vi farà sciogliere.

La reazione del nipotino di Michelle Hunziker

Questa sera su Rai 1 è in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2025. Come noto alla conduzione della serata che eleggerà il vincitore c’è anche Michelle Hunziker, accanto alle colleghe Sandra Studer e Hazel Brugger. La presentatrice ha subito rivolto un pensiero al nostro Paese in apertura e, di tanto in tanto, non ha mancato occasione di riservare dei discorsi in italiano o comunque riferimenti alla nostra penisola.

LEGGI ANCHE: Gabry Ponte gareggia per San Marino ma si presenta vestito con i colori della bandiera italiana (VIDEO)

Ma quello che forse vi sarà sfuggito è quanto pubblicato da Aurora Ramazzotti su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, ha condiviso sui propri social i video della serata, orgogliosa della sua mamma. Ci ha però regalato anche un momento dolcissimo. Aurora infatti ha ripreso il momento in cui il piccolo Cesare si è reso conto della presenza della sua nonna in TV.

Oltre a un gesto di stupore, Cesare ha prontamente indicato con il ditino lo schermo della TV e ha gridato “nonna Michelle”. Un piccolo frammento di tenerezza che la figlia di Michelle Hunziker ha caricato in rete, video diventato poi virale.

la cosa più tenera che ho visto oggi il figlio di aurora ramazzotti che dice “nonna michelle” (sto realizzando adesso che la hunziker sia nonna) pic.twitter.com/nEQJdg1aQp — fottutissima♡ (@unpooverthetop) May 17, 2025

LEGGI ANCHE: Plagio o tributo? Somiglianza tra il brano dell’Islanda e una storica hit italiana (che coinvolge Gabry Ponte)

Un istante davvero emozionante che ha commosso tanti utenti del web, che hanno trovato il piccolo Cesare davvero molto tenero. La sua reazione di stupore, tipica dei bimbi della sua età, ci regala ancora una volta quella spensieratezza e purezza di cui spesso c’è tanto bisogno.