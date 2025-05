Stasera va in onda la seconda semifinale dell’Eurovision 2025, durante la quale si esibiranno i restanti 16 paesi in gara. Ma cosa accadrà e soprattutto quando canteranno Lucio Corsi e Gabry Ponte? Andiamo a scoprire la scaletta e cosa succederà nel corso della diretta.

La scaletta di stasera dell’Eurovision 2025

Siamo nel pieno della settimana dell’Eurovision 2025 e solo qualche ora fa è andata in onda la prima semifinale della kermesse. Nel corso della diretta a esibirsi sono stati i primi 16 paesi in gara. Tuttavia solo in 10 hanno avuto accesso alla finale di sabato 17 maggio. Questa sera invece andrà in onda la seconda semifinale, durante la quale a salire sul palco saranno i restanti artisti in gara. Anche in questo caso solamente in 10 passeranno il turno e di certo ne vedremo di belle.

Il pubblico intanto si sta già chiedendo cosa accadrà e quando canteranno Lucio Corsi e Gabry Ponte stasera. I due artisti, che si sono già esibiti nel corso della prima semifinale, nel corso della diretta di questa sera non saliranno sul palco. Bisognerà dunque attendere la finale per rivedere le performance del cantante e del deejay.

Chiarito questo punto, andiamo dunque a scoprire la scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision 2025. A esibirsi, in ordina di uscita, saranno: Australia, Montenegro, Irlanda, Lettonia, Armenia, Austria, Regno Unito (già in finale), Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Francia (già in finale), Danimarca, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Israele, Germania (già in finale), Serbia e Finlandia.

Tra i 16 paesi in gara soltanto in 10 accederanno alla finale di sabato 17 maggio, raggiungendo i 10 finalisti della prima semifinale e i Big Five (Italia, Spagna, Regno Unito, Francia e Germania). Ma cosa accadrà dunque e chi vincerà quest’anno la kermesse musicale europea? Non resta che attendere per scoprirlo.