In queste ore Shaila Gatta ha deciso di chiudere con Chiara Cainelli. Adesso così a rompere il silenzio è stato Alfonso D’Apice, che ha rivelato cosa è accaduto con la ballerina.

Parla Alfonso D’Apice

Nonostante il Grande Fratello sia ormai finito da un mese e mezzo, in rete si sta ancora parlando di alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione. Nelle ultime ore infatti Shaila Gatta ha tolto il segui su Instagram sia ad Alfonso D’Apice che a Chiara Cainelli, facendo intendere di aver chiuso i rapporti con i due. In molti dunque si sono chiesti cosa fosse accaduto e per quale motivo la ballerina, che all’interno della casa ha avuto un rapporto di amicizia con la coppia, si fosse allontanata da loro.

Adesso dunque a intervenire, rivelando la verità, è stato proprio Alfonso D’Apice. Nel corso di una diretta sui social, l’ex gieffino ha raccontato cosa sarebbe accaduto con Shaila Gatta e ha così spiegato:

“Non ho avuto tempo di vedere Shaila? Non è vero. Io personalmente l’ho vista più volte. Mi sono messo a disposizione quando lei stava male dopo tutti gli insulti che stava ricevendo. Lei mi aveva detto che ce l’aveva un po’ con Chiara perché le era apparsa un po’ ambigua. Dopo il GF però per vari motivi non siamo più riusciti a vederci tutti insieme. Quando poi abbiamo visto Lorenzo, lei ci ha tolto il segui. Chiara c’è rimasta male. Le ragazze si sono anche viste tra di loro ma non hanno inviato Chiara. Ma non so il motivo”.

"Shaila l'ho vista più volte,lei stava male e con Maxime le portai un cornetto per darle un po' di affetto perché stava male per tutti gli insulti.

mi aveva detto CHE CE L AVEVA CON CHIARA PERCHÈ LA VEDEVA UN PO AMBIGUA IN CASA (🎪🤹🏻‍♀️🤡)

ci siamo sentiti più volte e poi non ci… pic.twitter.com/Odsh1lAehE — ;☔️ (@NelNomedi_) May 14, 2025

Al momento dunque sembrerebbe che neppure Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli siano a conoscenza dei reali motivi che hanno portato Shaila Gatta ad allontanarsi da loro. La ballerina nel mentre non è ancora intervenuta per dire la sua ma di certo nelle prossime ore potrebbe rompere il silenzio.