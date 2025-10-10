Molti di voi sicuramente le ricorderanno. Due ex allieve di Amici si sono fidanzate e sui social hanno reso nota la loro storia. Chi sono? Scopriamolo insieme!

Amici, due ex allieve si sono fidanzate!

È nata una nuova storia d’amore! E no, stavolta non parliamo di Senza Cri e Antonia, che hanno partecipato all’ultima edizione di Amici. Qui dobbiamo fare un passo indietro di qualche anno. Ricordate Flaza ed Elisabetta Ivankovich?

Forse non tutti avranno in mente di chi stiamo parlando ed è bene fare un piccolo ripassino. Elisabetta ha preso parte all’edizione 20 di Amici, ma la sua insegnante Arisa aveva deciso di non portarla al Serale, garantendole un banco per l’anno successivo. Seppur per poche settimane, la promessa di rivederla tra i banchi del talent si è concretizzata.

Ed è proprio ad Amici 21 che Elisabetta e Flaza si sono conosciute. Anche in questo caso, però, il percorso di entrambe è durato poco. Elisabetta era entrata nella scuola grazie ad Anna Pettinelli. Poi però ha perso la sfida ed è uscita contro la cantante Ale, fortemente voluta da Lorella Cuccarini.

Una settimana dopo anche Flaza ha lasciato il programma. La cantante è stata eliminata dalla sua stessa insegnante Lorella Cuccarini. La prof non aveva apprezzato alcuni comportamenti e infrazioni del regolamento da parte dell’allieva e per questo aveva scelto di allontanarla.

Dopo Amici sia Elisabetta che Flaza hanno continuato a coltivare la loro passione per la musica (e proprio oggi è uscito il brano dell’ex allieva della Cuccarini). Le due però è da qualche tempo che finiscono spesso virali su TikTok con i loro video. Specialmente nell’ultimo periodo e in questi giorni, in cui hanno confermato di essere innamorate e di essere una coppia. Ma ci sono anche altri video dove spuntano dei dolci “ti amo” e frasi tenere.

Notizia questa che ha generato grande curiosità tra i fan di Amici, che si sono detti emozionati per la loro storia, trovandole molto carine e dolci insieme. E noi non possiamo che essere felici per questa nuova coppia!