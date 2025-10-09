Ecco tutti gli spoiler, gli ospiti intervenuti in studio e le news sulla terza puntata del 12 ottobre del talent show. Svelate le anticipazioni di Amici 25.

Le anticipazioni di Amici 25 del 12 ottobre

La terza puntata del talent show di Maria De Filippi è prevista per domenica 12 ottobre. SuperGuida TV e Amici News hanno reso note tutte le anticipazioni di Amici 25 con spoiler e news di ciò che è successo nel corso della registrazione.

Ora che la classe si è formata, sono iniziate le lezioni e sfide per allievi di canto e di ballo che hanno dovuto fare i conti con i pensieri di giudici esterni che hanno stilato una classifica.

Partiamo dai risultati delle sfide…

Amici 25, i risultati delle sfide di Michele e Anna

Dopo avere visto durante i daytime le sfide di Matilde, Flavia e Frasa (la vedremo probabilmente nella puntata di domani), erano rimasti da giudicare solo Michele e Anna.

Il cantante ha vinto la sfida, che a quanto pare vedremo nel daytime. A giudicarla è stato Wad. Michele ha interpretato Glicine, mentre il suo sfidante Ancora.

Per quanto riguarda invece Anna ha affrontato la sfida giudicata dall’ex prof di Amici, Maura Paparo. La ballerina si è esibita sulle note di Sarò libera di Emma, mentre la sfidante su una coreografia neoclassica. Un confronto che ha messo in difficoltà la giudice che non sapeva bene che scelta fare, poi ha puntato tutto sull’allieva titolare, concedendole così un’altra chance.

Passiamo ora alla gara di canto….

Gara canto: la classifica

Partiamo subito dalla gara di canto, giudicata da Gigi D’Alessio, come svelato dalle anticipazioni di Amici 25. Ecco com’è andata e come si sono posizionati gli allievi.

La fonte ha rivelato che questa settimana non sono stati annunciati ultimo e penultimo ma gli allievi hanno votato a voce. Queste le esibizioni:

Penelope ha portato sul palco una versione molto intensa ed elegante di The Hardest Part. La sua interpretazione è stata definita “misurata”, ma con un talento che va ben oltre. Rudy Zerbi ha espresso tutta la sua soddisfazione, spiegando che è proprio questa la direzione giusta: cantare bene non significa necessariamente urlare , e Penelope ne è la dimostrazione.

ha portato sul palco una versione molto intensa ed elegante di The Hardest Part. La sua interpretazione è stata definita “misurata”, ma con un talento che va ben oltre. ha espresso tutta la sua soddisfazione, spiegando che è proprio questa la direzione giusta: , e Penelope ne è la dimostrazione. Non è stata una serata facile per Opi , che ha proposto Amandoti ricevendo numerose critiche, in particolare da Lorella Cuccarini . Rudy Zerbi ha sottolineato come la sua esibizione fosse troppo gridata e non sempre intonata. Lorella , invece, ha osservato che Opi dovrebbe stare più attento quando spinge in alto con il graffiato, per non danneggiare la voce. Un’osservazione che ha colpito profondamente il ragazzo, che si è sentito messo in discussione nella sua autenticità vocale. Anche Gigi D’Alessio ha evidenziato problemi di intonazione nella parte bassa del brano e ha consigliato di mettere più sentimento , riconoscendo però un bel timbro vocale .

, che ha proposto Amandoti ricevendo numerose critiche, in particolare da . ha sottolineato come la sua esibizione fosse troppo gridata e non sempre intonata. , invece, ha osservato che dovrebbe stare più attento quando spinge in alto con il graffiato, per non danneggiare la voce. Un’osservazione che ha colpito profondamente il ragazzo, che si è sentito messo in discussione nella sua autenticità vocale. Anche ha evidenziato del brano e ha consigliato di , riconoscendo però . Riccardo ha cantato Amare, lasciando un’impressione positiva. Gigi D’Alessio gli ha fatto sapere che è sulla strada giusta , anche se gli ha suggerito di fare attenzione alla gestione del volume: parte troppo forte già all’inizio , e questo rischia di compromettere l’equilibrio della performance.

ha cantato Amare, lasciando un’impressione positiva. gli ha fatto sapere che è , anche se gli ha suggerito di fare attenzione alla gestione del volume: , e questo rischia di compromettere l’equilibrio della performance. Flavia ha portato sul palco una versione intensa di Diario degli errori. La sua interpretazione ha colpito Gigi D’Alessio , che l’ha definita “pazzesca” , e lei, emozionata, ha confessato di essere una sua grande fan. L’unica nota è stata una piccola imperfezione , ma nulla di grave. Anche Anna Pettinelli ha elogiato la sua esibizione, assegnandole un 9 e mezzo . Avrebbe dato 10 se fosse stata impeccabile fino in fondo.

ha portato sul palco una versione intensa di Diario degli errori. La sua interpretazione ha colpito , che l’ha definita , e lei, emozionata, ha confessato di essere una sua grande fan. L’unica nota è stata una , ma nulla di grave. Anche ha elogiato la sua esibizione, assegnandole un . Avrebbe dato 10 se fosse stata impeccabile fino in fondo. Gard si è cimentato con un classico della musica italiana: La canzone del sole. Un brano molto noto, e per questo difficile da reinterpretare senza cadere nel già sentito. Gigi ha riconosciuto che si trattava di una sfida complicata, ma ha apprezzato il fatto che Gard è riuscito a metterci del suo , dando personalità alla performance .

si è cimentato con un classico della musica italiana: La canzone del sole. Un brano molto noto, e per questo difficile da reinterpretare senza cadere nel già sentito. ha riconosciuto che si trattava di una sfida complicata, ma ha apprezzato il fatto che , dando . Frasa ha scelto Felicità puttana, dimostrando grande energia e divertimento sul palco. Gigi D’Alessio ha notato quanto si divertisse durante l’esibizione, sottolineando che è un aspetto importante. Tuttavia, ha anche ricordato che è necessario studiare di più , specialmente per migliorare l’intonazione , che in alcuni momenti è risultata incerta.

ha scelto Felicità puttana, dimostrando grande energia e divertimento sul palco. ha notato quanto si divertisse durante l’esibizione, sottolineando che è un aspetto importante. Tuttavia, ha anche ricordato che , specialmente per , che in alcuni momenti è risultata incerta. Plasma ha proposto Che gusto c’è, una performance in cui ha alternato rap e parti cantate. Gigi gli ha chiesto dove si sentisse più a suo agio, e il cantante ha risposto: “sul rap”. Un’area in cui, secondo D’Alessio , ha davvero un bel flow e delle barre scritte molto bene. Tuttavia, anche per lui è arrivato il consiglio di lavorare sull’intonazione, soprattutto nella parte cantata.

ha proposto Che gusto c’è, una performance in cui ha alternato rap e parti cantate. gli ha chiesto dove si sentisse più a suo agio, e il cantante ha risposto: “sul rap”. Un’area in cui, secondo , e delle barre scritte molto bene. Tuttavia, anche per lui è arrivato il consiglio di lavorare sull’intonazione, soprattutto nella parte cantata. Valentina ha cantato Brividi, iniziando con un’intensa parte a cappella. Gigi D’Alessio le ha chiesto se avesse avuto la base, e lei ha confermato di sì. L’artista ha saputo creare un momento magico , tanto che, secondo Gigi , sembrava che in studio ci fosse solo lei. Rudy Zerbi è rimasto molto colpito: le ha dato il primo 10 della stagione , segno di una performance davvero memorabile.

ha cantato Brividi, iniziando con un’intensa parte a cappella. le ha chiesto se avesse avuto la base, e lei ha confermato di sì. L’artista ha saputo , tanto che, secondo , sembrava che in studio ci fosse solo lei. è rimasto molto colpito: le ha dato , segno di una performance davvero memorabile. Michelle ha interpretato Altalene, mostrando un bel colore vocale, come ha sottolineato Gigi. Tuttavia, nel salire con la voce ha fatto fatica: probabilmente l’emozione ha avuto la meglio. La Pettinelli non si è detta soddisfatta, giudicando la prova ancora acerba. Anche Lorella Cuccarini ha confermato che c’è del lavoro da fare, in particolare nelle note alte, ma ha riconosciuto che Michelle ci sta lavorando con impegno.

Per quanto riguarda la classifica invece, le anticipazioni di Amici 25 rivelano:

1 – Flavia .

. 2 – Valentina .

. 3 – Penelope a pari merito con Plasma .

a pari merito con . 4 – Riccardo a pari merito con Gard .

a pari merito con . Terzultimo e penultimo non sono stati mostrati nel giusto ordine, ma sono Michelle e Frasa (non conosciamo l’ordine).

e (non conosciamo l’ordine). Opi è arrivato ultimo.

La gara ballo

Oltre al ballo abbiamo assistito anche alla sfida di ballo. A giudicarla Oriella Dorella. Qual è stata la classifica e i giudizi? Ecco quanto svelato dalle anticipazioni di Amici 25:

Tommaso ha aperto la classifica di ballo danzando con Chiara sulle note allegre di Sto bene al mare. La sua performance è stata accolta con entusiasmo dalla giudice, che gli ha rivolto numerosi complimenti , in particolare per l’uso dei piedi e l’esecuzione dei passaggi tecnici. Un ballerino preciso, elegante, ma soprattutto capace di comunicare leggerezza e controllo.

ha aperto la classifica di ballo danzando con sulle note allegre di Sto bene al mare. La sua performance è stata accolta con entusiasmo dalla giudice, che gli ha rivolto , in particolare per l’uso dei piedi e l’esecuzione dei passaggi tecnici. Un ballerino preciso, elegante, ma soprattutto capace di comunicare leggerezza e controllo. Al secondo posto si è piazzato Emiliano , che ha colpito per la sua duttilità e per una dinamica di movimento particolarmente coinvolgente . La giudice ha detto chiaramente che è “una gioia vederlo ballare”. Le sue parole confermano il crescente apprezzamento per il suo percorso nel talent.

, che ha colpito per la sua e per una . La giudice ha detto chiaramente che è “una gioia vederlo ballare”. Le sue parole confermano il crescente apprezzamento per il suo percorso nel talent. La vera sorpresa della settimana è Matilde , terza in classifica. Non si aspettava questo risultato, soprattutto dopo aver appena vinto una sfida e venendo da una settimana difficile, in cui era finita tra i peggiori. Ha ballato su Mariposa, portando in scena una coreografia fortemente teatrale , più centrata sul racconto che sulla tecnica pura . Eppure, è riuscita a rendere l’esibizione intensa e credibile. Ottimo anche il contatto visivo col pubblico. Lorella Cuccarini ha sottolineato che l’adrenalina della sfida le ha fatto bene : oggi l’ha vista più libera e, finalmente, felice di ballare .

, terza in classifica. Non si aspettava questo risultato, soprattutto dopo aver appena vinto una sfida e venendo da una settimana difficile, in cui era finita tra i peggiori. Ha ballato su Mariposa, portando in scena una , più centrata sul . Eppure, è riuscita a rendere l’esibizione intensa e credibile. Ottimo anche il contatto visivo col pubblico. ha sottolineato che : oggi l’ha vista più libera e, finalmente, . Una performance energica e piena di ritmo per Maria Rosaria , che ha ballato con il professionista Mattia Zenzola. Il brano scelto era Proud Mary, che ha dato modo alla ballerina di mostrare il suo lato più giocoso. La giudice ha apprezzato la sua presenza scenica , dicendo che è una ragazza bellissima e che, pur potendo dare di più, è riuscita ad essere simpatica e gradevole da guardare .

, che ha ballato con il professionista Il brano scelto era Proud Mary, che ha dato modo alla ballerina di mostrare il suo lato più giocoso. La giudice ha apprezzato la sua , dicendo che è e che, pur potendo dare di più, . Sesto posto per Alex , che ha ballato una versione in spagnolo di Volare, insieme ad Alessia . L’esibizione è stata giudicata vivace e piacevole , ma non del tutto convincente dal punto di vista espressivo. La giudice ha infatti detto che Alex è frizzante e divertente , ma troppo manierato : i suoi movimenti appaiono a volte eccessivamente studiati. Per migliorare, gli ha consigliato di guardare video di ballerini flamenco , per prendere ispirazione e variare le dinamiche .

, che ha ballato una versione in spagnolo di Volare, insieme ad . L’esibizione è stata giudicata , ma non del tutto convincente dal punto di vista espressivo. La giudice ha infatti detto che , ma troppo : i suoi movimenti appaiono a volte eccessivamente studiati. Per migliorare, gli ha consigliato di , per prendere ispirazione e . Non è stata mostrata tutta la classifica, ma tra gli ultimi posti ci sono Pierpaolo e Alessio .

. Pierpaolo ha ballato Volevo essere un duro in coppia con Michele , ma non è riuscito a convincere completamente.

ha ballato Volevo essere un duro in coppia con , ma non è riuscito a convincere completamente. Alessio, invece, si è esibito su No vabbeh di Rose. A lui è stato detto che ha molta energia e grande dinamismo, ma se non impara a dosare meglio le forze, rischia di bruciarsi tutto subito. La troppa foga può infatti compromettere la tenuta fisica e l’equilibrio della performance.

Amici 25, gli allievi in sfida

Dopo la puntata, ovviamente, abbiamo scoperto anche chi è dovuto andare in sfida questa settimana.

A trovarsi messi alle strette e dunque rischiare di uscire per il canto sono Michelle e Opi. Quest’ultimo ha polemizzato con la Cuccarini, andando a prendersi la maglia rossa. Lui non ha gradito che la prof gli abbia detto che sente il suo graffiato come se fosse forzato. Il cantante di Amici 25, secondo le anticipazioni, ha invece ribadito che quella è la sua voce.

Per quanto riguarda il ballo, invece, a prendere la maglia rossa sono stati Alex e Alessio.

News e spoiler su Amici

Passiamo ora ad altre news e spoiler emersi dalla registrazione del talent. Stando alle anticipazioni di Amici 25.

Tommaso dovuto affrontare il compito assegnato da Emanuel Lo, che l’ha trovato insufficiente. Secondo l’insegnante non è stabile. Di diverso avviso la maestra Celentano e Veronica Peparini che invece l’hanno valutato sufficiente.

Durante la puntata di Amici 25, Pierpaolo si è commosso dopo che la giudice gli ha chiesto cosa avesse provato ballando Volevo essere un duro. Il ballerino, visibilmente emozionato, ha risposto: “Non voglio parlare di me stesso”.

Spazio anche all’ironia con Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio: tra battute e frecciatine, i due si sono esibiti insieme in Let it Be. Al termine, Gigi ha scherzato: “Devo votare o posso denunciare?”.

Maria De Filippi ha poi mostrato un divertente video in cui Riccardo balla la bachata in casetta e nei corridoi della scuola insieme agli altri allievi.

Ospiti 12 ottobre Amici 25

Anche questa volta, dopo Gaia, Sarah Toscano e Mida, sono arrivati altri graditi ospiti ad Amici 25.

Ricordiamo ancora una volta che i giudici della puntata sono stati: Gigi D’Alessio per il canto; Oriella Dorella per il ballo.

Invece come ospiti Maria De Filippi ha accolto in studio Fabrizio Moro e Achille Lauro.