Dopo Ilaria Galassi, un altro ex volto di Non è la Rai come Pamela Petrarolo torna a fare musica terminata l’esperienza del Grande Fratello. È in uscita il suo nuovo singolo “Fuori di testa”, presto disponibile in tutti i digital store autorizzati.

Il nuovo singolo di Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo è pronta a far sentire nuovamente la sua voce. L’ex volto storico di Non è la Rai, reduce dalla sua recente esperienza nella Casa del Grande Fratello, torna sulla scena musicale con un nuovo singolo dal titolo emblematico: “Fuori di testa”, in uscita il 6 giugno su tutti i digital store.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Pamela Petrarolo, che ha condiviso un messaggio e le prime immagini della copertina del brano:

“‘Fuori di testa’ rappresenta la parte più vera di me. Non ho più paura di piangere, e nemmeno di ridere di me e di ciò che mi circonda. Voglio vivere fino in fondo. Non vedo l’ora di iniziare questo magico viaggio con tutti voi. Dal 6 giugno ‘Fuori di testa’ sarà vostro in tutti i digital store.

I miei grazie più sentiti vanno allo staff di professionisti che hanno reso speciale e possibile questo nuovo ed entusiasmante progetto. Vi voglio bene, vostra Pamela.”

Un messaggio di rinascita e coraggio, che rispecchia un nuovo capitolo nella vita artistica di Pamela Petrarolo. Dopo essersi fatta conoscere come volto della trasmissione di Gianni Boncompagni negli anni ’90 con la sua energia contagiosa sul piccolo schermo, oggi la Petrarolo sceglie nuovamente la musica per raccontarsi, senza filtri.

“Fuori di testa” promette di essere un brano intenso e autobiografico. Il titolo lascia intuire una voglia di liberazione e autenticità, un inno all’essere vulnerabile ma anche alla forza di mostrarsi per ciò che si è davvero, senza paura.

Il 6 giugno segna dunque un nuovo inizio per Pamela Petrarolo nella musica e chissà quante altre sorprese arriveranno!