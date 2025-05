I fan non hanno di certo deluso Nicolò Filippucci dopo Amici 24 e gli hanno fatto raggiungere un successo strepitoso dopo la pubblicazione del suo primo EP. Ecco tutti i risultati ottenuti in classifica.

Il successo di Nicolò Filippucci

Chi ha seguito il Serale di Amici 24 si ricorda che i fan di Nicolò Filippucci sono rimasti particolarmente delusi quando è stato eliminato a un passo dalla finalissima. I messaggi a suo favore si sono moltiplicati e tutti hanno voluto far sentire la propria voce arrivando a parlare anche di ‘ingiustizia‘.

L’ex allievo del talent ha di certo dei sostenitori appassionati e che credono davvero tanto in lui. Non stupisce che ai suoi instore in giro per l’Italia, infatti, siano parecchie le persone che si fiondano nei luoghi dedicati al meet and greet per abbracciarlo, parlargli e farsi firmare il suo primo EP.

Ed è proprio dell’album intitolato “Un’ora di follia” che vogliamo parlare oggi. Stando a quanto riporta anche il sito All Music Italia, Nicolò Filippucci ha battuto tutti i suoi ex colleghi cantanti di Amici 24 perché è l’unico a essersi posizionato nella Top 20 della FIMI tra i dischi più venduti. La sua posizione è la 17, in questo caso ma le buone notizie non terminano qui.

La classifica FIMI in relazione alle vendite fisiche rivela che l’ex allievo di Amici si piazza sul podio al terzo posto. Sotto di lui troviamo TrigNO con “A un passo da me” (ventiduesimo fisico), Jacopo Sol con “Dove finiscono i sogni?” (venticinquesimo fisico) e Antonia con “Relax” (trentasettesimo fisico).

Un traguardo non da sottovalutare e che sicuramente Nicolò saprà accogliere con estremo entusiasmo e gioia. Davanti a lui si staglia un futuro brillante e sentiremo parlare di lui sempre più spesso.