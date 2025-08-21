Dopo le parole sui social nei giorni scorsi, Martina Nasoni è stata operata al cuore. Ma come sta l’ex vincitrice del GF? A rivelarlo l’amica Guendalina Canessa con un video pubblicato tra le storie di Instagram.

Martina Nasoni è stata operata al cuore

Il 19 agosto con un lungo messaggio sui social Martina Nasoni ha fatto sapere che per lei sarebbero stati giorni piuttosto intesti. Nel post pubblicato, delicato e commovente, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha lasciato intendere che si sarebbe dovuta sottoporre a un nuovo intervento al cuore.

Da lì numerosi i messaggi da parte di volti noti e non della TV, da Barbara d’Urso all’amica Guendalina Canessa. Proprio quest’ultima con una storia Instagram ha rivelato come sta Martina Nasoni, aggiungendo che è stata finalmente operata:

“Sono atterrata a Malpensa, scusate ma sono un po’ provata anch’io, perché ovviamente durante tutte le ore del volo io pensavo soltanto a una cosa. Ho pregato, pregato tanto. Ho acceso il cellulare e ho sentito la mamma di Martina”.

Così pochi istanti dopo Guendalina Canessa ha svelato com’è andata e come sta adesso Martina Nasoni: “L’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi, perché mi avete scritto in tantissimi in privato su Instagram. Marti sta bene, scusatemi sono ancora un po’ agitata e provata. Però tutto bene. L’intervento è stato un successone. È intubata e intanto volevo dirvi questo. Poi sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto. È andata e sono molto emozionata”.

Guendalina Canessa su Instagram aggiorna i fan dopo l’operazione a cui si è sottoposta l’amica Martina Nasoni pic.twitter.com/1gyK8crUsk — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 21, 2025

Non appena si riprenderà e le sarà possibile utilizzare il cellulare, Martina Nasoni aggiornerà personalmente sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento. Intanto già queste parole di Guendalina Canessa rendono fan e non molto più sereni di apprendere questa notizia.

Novella2000.it e Novella 2000 sono felici di sapere che tutto si è svolto nel migliore dei modi e che Martina Nasoni sta bene. A lei va il nostro in bocca al lupo di pronta guarigione.