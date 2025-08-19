L’ex vincitrice del Grande Fratello Martina Nasoni su Instagram ha pubblicato un messaggio che lascia pensare a una nuova operazione al cuore. Le sue parole hanno preoccupato i fan, che si sono stretti intorno a lei.

Le parole di Martina Nasoni

Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, è tornata a parlare al suo pubblico con un messaggio pubblicato su Instagram che non ha lasciato indifferenti i suoi follower. Con parole attente, Martina ha lasciato intendere che si sta preparando ad affrontare un nuovo, delicato capitolo della sua vita. Forse legato a un’ulteriore operazione al cuore, che in passato l’aveva già costretta a un intervento importante.

Per chi non lo sapesse Martina Nasoni convive con la cardiomiopatia ipertrofica. Si tratta di una malattia ereditaria che causa l’ispessimento del muscolo cardiaco, rendendo difficile il corretto flusso del sangue. A soli 12 anni è stata operata per l’impianto di un pacemaker, che ha simpaticamente chiamato “Bob”. Nel 2020 ha poi dovuto sostituirne la batteria. Nel tempo, ha condiviso apertamente la sua esperienza, raccontandola anche nel libro “Questo cuore batte per tutte e due”.

Adesso a distanza di tempo, Martina Nasoni è tornata a parlarne e da quel che sembra pare sia pronta a una nuova operazione chirurgica, forse un trapianto.

«Ci sono attimi che segnano per sempre il nostro cammino. Il mio sta per arrivare. Non so bene cosa scrivere in questo momento…», ha scritto proseguendo con riflessioni sul tempo, sulla vita e su un’attesa di quattro mesi che ora è giunta al termine. Nel suo messaggio in maniera lucida e dolce, Martina Nasoni ha raccontato: «Questo cuore è stato grande… Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme… lo amo, lo amo e basta, davvero tanto…»

A seguire nel post, Martina ha espresso anche tutta la sua gratitudine verso chi le è stato vicino: dalla famiglia agli amici fino ai suoi fan: «Voglio ringraziare la mia famiglia, per tutto l’amore. I miei amici che mi tengono stretta da lontano e voglio ringraziare voi, per tutto il supporto e l’amore che mi avete dato in questi anni…»

Chiude il suo messaggio con un invito semplice ma potente: «Guardando le stelle, in questi giorni, rivolgete un pensiero a me, una preghiera. È arrivato il momento di accogliere un grande dono.»

Le parole di Martina Nasoni hanno raccolto vicinanza e affetto da parte dei fan. Al suo fianco anche di tanti volti noti, che si sono stretti intorno a lei. Anche Novella2000.it ci tiene a mandare un messaggio di augurio all’ex amata gieffina.