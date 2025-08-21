Continua il tour di Stefano De Martino in giro per l’Italia con il suo spettacolo “Meglio stasera Summer Tour 2025”. A ogni evento partecipano numerosi fan del conduttore e di tutte le età! Una signora di 80 anni, tra il pubblico, gli ha urlato “sei la mia vita”. La reazione del presentatore…

La reazione di Stefano De Martino

Nonostante il periodo delicato dopo la diffusione illegale dei video privati insieme alla sua compagna Caroline, Stefano De Martino prosegue il suo spettacolo in giro per l’Italia con il suo spettacolo “Meglio stasera Summer Tour”. Tra un sold out e l’altro, il conduttore ha modo di familiarizzare con i propri fan e a quanto pare sembra essere rimasto colpito da una signora.

Durante una delle serate in questione Stefano De Martino è stato sorpreso da una in particolare. Presa dal momento la supporter ha urlato: “Ho 80 anni, ma sei la mia vita”, ha detto strappando un sorriso e una risata a tutti i presenti. A partire dal ‘padrone di casa’. Il conduttore infatti non appena ha sentito queste parole ha avuto una reazione sorpresa, ma allo stesso tempo divertita e piena di gratitudine non solo verso la gentile signora, ma di tutti i presenti.

Ecco il momento preciso in cui si è verificato il siparietto tra Stefano De Martino e la signora Dora, questo il suo nome.

Un bel momento dunque che è subito diventato virale tra gli utenti del web, che hanno scherzato sulle parole della signora.

Intanto Stefano De Martino è pronto a tornare anche in TV. Nonostante il debutto di Affari Tuoi fosse previsto per il 7 settembre, a quanto pare la data sarebbe stata anticipata al 2. Dunque manca davvero poco per il ritorno dell’amata trasmissione di Rai 1, dove non mancheranno le novità anche in questa stagione.